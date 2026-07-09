В Ереване разгорелся скандал из-за львов, белых тигров и крокодилов, изъятых силовиками из домашнего зоопарка арестованного бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его соратники опасаются за состояние животных и винят правоохранителей в гибели львицы, которая не проснулась после наркоза, пишут местные СМИ.

Что случилось со львицей

Из ереванского поместья Царукяна 6 июля забрали трех львов (двух самцов и самку) и четырех белых тигров. Мэрия Еревана показала в своем канале видео, как одного из львов под седацией уносят на носилках.

«В ходе следственных действий, по предложению муниципалитета Еревана, животные, содержавшиеся в частном доме, были перевезены в зоопарк. Они будут находиться под наблюдением и уходом специалистов», — говорилось в посте.

Следственный комитет республики также распространил видео вывоза обездвиженных животных, а также чучел зверей и птиц. Всего было изъято 190 чучел, уточняло ведомство. Против Царукяна завели еще одно уголовное дело — о незаконной охоте на дичь с причинением ущерба окружающей среде на сумму более $81 тыс.

Вскоре армянские СМИ стали сообщать, что львица так и не проснулась после седации.

Версия властей и зоопарка

Мэрия, куда обратились за комментарием, отвечала, что не владеет информацией.

Позднее она опубликовала видео с львами и тиграми в карантинной зоне городского зоопарка. Из текстового сообщения под роликом следовало, что животные проходят необходимые медосмотры и после адаптационного периода будут переведены в свободные открытые зоны на территории.

Однако в самом видео замдиректора зоопарка по научной части Ашот Асланян подтвердил, что одна из львиц не пережила перевозку. Он объяснил это возрастом и наличием сопутствующих заболеваний.

Также он сообщил, что у 10-летнего льва изначально была повреждена лапа, на которой видна частично зажившая рана, а у некоторых белых тигров отсутствует часть зубов. Но животные «ведут нормальную жизнь» и проблем в этом нет, заверил Асланян.

Он добавил, что в случае с хищниками, изъятыми у Царукяна, зоопарк не обладал никакой предварительной информацией о состоянии их здоровья и выясняет все на месте.

Ереванский зоопарк выпустил официальный комментарий, согласно которому вскрытие подтвердило, что львица не вышла из медикаментозного сна в силу «преклонного возраста» и заболеваний.

«У животного были поражены внутренние органы: селезенка, печень, легкие и сердце; в желчном пузыре выявлены признаки холецистита, имелось ожирение, а в брюшной полости обнаружена свободная жидкость, что является следствием возрастных изменений», — привел русский перевод канал Yerevan community.

Версия оппозиции и мнение эколога

Соратники Царукяна заявили в видеообращении, что львице было всего 11—12 лет, и она была абсолютно здорова. Они указали, что средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе составляет 20—30 лет. Сторонники политика убеждены, что животное погибло из-за неверно рассчитанной дозы снотворного, передает Sputnik Армения.

В СК республики заявили агентству, что выясняют обстоятельства смерти львицы в рамках дела о незаконной охоте против Царукяна.

«То, что львица не проснулась после усыпления, стало предметом расследования, проведены следственные и производственные действия», — сказали в ведомстве.

Эколог Сильва Адамян пояснила газете «Грапарак», что применение наркоза для транспортировки животных в целом является безопасной процедурой и необходимо для защиты людей.

«Да, животные подвергаются стрессу [при подобных перевозках], но еще большему стрессу они подверглись бы, если бы содержались в ненадлежащих условиях», — сказала она.

На основе видео Адамян сделала вывод, что хищники содержались у Царукяна в хорошем состоянии. Вопрос в том, были ли у бизнесмена все необходимые документы и насколько правомерными были действия властей по изъятию животных из частного зоопарка, заключила она.

Кого укусил крокодил

После истории с львами и тиграми армянские силовики и спасатели 8 июля вернулись в поместье Гагика Царукяна за другими экзотическими животными — крокодилами. Однако при попытке забрать их в зоопарк одна из рептилий якобы укусила сотрудника МВД, которого пришлось отвезти на скорой в больницу, сообщила «Грапарак».

Газете не удалось получить комментарий ведомства, но после того, как новость была опубликована, оно выступило с опровержением информации. Как заявили в МВД, пострадал сотрудник зоопарка.

«Власти Еревана подтвердили информацию, отметив, что во время транспортировки крокодил дергал хвостом и повредил бровь сотрудника. По данным муниципалитета, травма оказалась незначительной, и была наложена небольшая повязка», — написала газета.

«Под угрозой истощения»

На фоне происходящего защитники животных в Армении опасаются за судьбу остальных питомцев домашнего зоопарка Царукяна. Эколог Нарине Киракосян обратила внимание 8 июля, что двери в сад бизнесмена опечатаны, а садовников и смотрителей за животными не пускает полиция.

Она предупредила, что «под угрозой истощения» оказались многочисленные птицы, рыбы и 12 спортивных скакунов, передает Sputnik Армения.

Эколог Сильва Адамян сказала, что законодательство Армении допускает содержание частных зоопарков, но необходимы документы.

Член партии «Процветающая Армения» Луиза Саргсян заявила газете «Грапарак», что все животные содержались легально и вся документация в порядке.

В чем обвиняют Царукяна

6 июля 69-летнего Гагика Царукяна задержали в его особняке, положив лицом в пол — видеокадры опубликовал СК. Этому предшествовали обыски во всех компаниях, связанных с бизнесменом.

7 июля Гагик Царукян был помещен под стражу на 2 месяца по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег на сумму $21 млн в 2022—2024 годах в связи с деятельностью Армяно-иранской торговой палаты. Также бизнесмену вменяют организацию хищения $934 тыс. у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива. В июне против него также возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сам Царукян назвал уголовный процесс «мыльным пузырем» и объяснил политическим преследованием со стороны правительства Никола Пашиняна. По данным ЦИК Армении, на июньских парламентских выборах партия Царукяна не преодолела проходной барьер в 4% — ей не хватило 60 голосов. В самой «Процветающей Армении» заявили о краже голосов и призвали к их пересчету.

Пашинян, чья партия победила на выборах, назвал оппозиционных лидеров, включая Царукяна, представителями «криминально-олигархической системы» и «трехглавой шпионской партией войны», которая, по его словам, «должна быть искоренена в Армении». Он обвинил их в раздаче взяток на выборах и потребовал от правоохранителей привлечь к ответственности всех причастных к коррупции.