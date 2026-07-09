Турция рассматривает вариант перепродажи российских зенитных ракетных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива. Такая формула обсуждается по отдельности с Вашингтоном и Москвой, сообщает Hürriyet со ссылкой на американских чиновников.

С точки зрения США, вариант такой перепродажи является оптимальным. Однако конечный приобретатель комплексов должен быть одобрен Россией, поэтому Анкара ведет диалог с Москвой, которая, по данным собеседников, в принципе не возражает.

По данным газеты, Вашингтон отверг любые возможности того, чтобы российские вооружения оставались в Турции — даже под полным американским контролем. США требуют избавиться от них и гарантировать отказ от военных закупок у Москвы в будущем.

Только на таких условиях Белый дом готов запустить отмену санкций против Турции и ее возвращение в программу поставок американских истребителей F-35. Как поясняет издание, это разные процессы, которые требуют отдельных политических, юридических и технических действий.

Турция давно оплатила поставку шести F-35, два из которых были изготовлены в 2018—2019 годах, но так и остались в США из-за того, что Анкара была наказана за покупку российских ЗРК.

Американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице подтвердил коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что санкции будут сняты.

«Пришло время. Мы не хотим вводить санкции против друзей», — заявил он, отметив, что отношения США и Турции сегодня «возможно, лучше, чем когда-либо».

Турция договорилась с Россией о закупке четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, во время первого срока Трампа. Она стала первой страной НАТО, которая приобрела российские вооружения. Несмотря на давление Вашингтона, Эрдоган не отменил заказ и получил первые ЗРК в 2019 году.

В декабре того же года США ввели санкции. Их объяснили тем, что покупка С-400 создаст угрозу американским военным технологиям и персоналу из-за доступа РФ к турецкому оборонпрому.