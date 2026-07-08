Минобороны РФ сообщило об уничтожении 415 беспилотников над российскими регионами в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля. Губернаторы отчитались о повреждениях предприятий, а также о погибшем и пострадавших в результате атак.

Как следует из сводки Минобороны, дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

Около 70 БПЛА были сбиты в 11 районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате атаки повреждены два танкера в Таганрогском заливе, два человека получили незначительные ранения, экипаж одного из судов эвакуирован. Танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Несколько предприятий Нижнекамска (Татарстан) получили повреждения после массированной атаки беспилотников на Закамский регион, сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, «тяжелых последствий удалось избежать», есть пострадавшие с травмами легкой степени, их число не уточняется. Последствия атаки устраняются, добавил Беляев.

«Хочу заверить, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно и делают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей и восстановления работы объектов», — говорится в сообщении.

В Тукаевском районе Татарстана атаке БПЛА подвергся частный жилой дом, в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Над Воронежской областью было уничтожено 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар.

В станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. В результате возник пожар на территории одного из предприятий, пострадавших нет, говорится в сообщении.

Энергообъекты Восточного Крыма подверглись атаке ВСУ, сообщили в «Крымэнергоинформ».

«Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне. В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск; городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы», — говорится в сообщении.

В остальные районы Крыма свет подается частично — в зависимости от возможностей энергосети. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

В хуторе Вязовской Белгородской области в результате детонации дрона мужчина получил касательное ранение стопы, сообщил оперштаб региона.

Шесть беспилотников сбиты над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об одном беспилотнике, сбитом над территорией региона. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак БПЛА временные ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Череповца, Сочи, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Уфы, Оренбурга и Ижевска. Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию.