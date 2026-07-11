Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра республики. Об этом глава государства объявила на совместном брифинге с председателем парламента Игорем Гросу, передает Moldpress.

По словам Санду, решение поддержать кандидатуру Тофана было принято после консультаций с парламентскими фракциями.

Назначить бизнесмена премьером предложила фракция правящей партии «Действие и солидарность». Среди других кандидатов рассматривались врио премьера, министр экономического развития Евгений Осмокеску, бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, а также министр образования Дан Перчун.

Как отмечает Newsmaker.md, оппозиционные фракции отказались участвовать в консультациях

Санду назвала главными задачами нового правительства завершение всех процессов для достижения евроинтеграции в ближайшие годы, укрепление госструктур и восстановление экономики.

В течение 15 дней Тофан должен представить на утверждение парламента состав нового правительства и его программу.

Что известно о Тофане

Василе Тофану 44 года, он окончил Университет Эразма Роттердамского в Нидерландах и Гарвардскую школу бизнеса. Во время учебы в США Тофан основал цифровую платформу Ovia Health, которая специализировалась на планировании семьи, сопровождении беременности и уходе за детьми. В 2021 году компанию приобрела американская корпорация Labcorp.

Тофан — старший партнер и член инвестиционного комитета фонда Horizon Capital. Фонд занимается инвестициями в Центральной и Восточной Европе, уделяя особое внимание Молдове и Украине, и управляет активами на сумму $1,6 млрд долларов.

В начале года Horizon Capital сообщил о привлечении 150 млн евро в фонд Catalyst Fund для восстановления Украины.

Тофан также входит в состав советов директоров Американской торгово-промышленной палаты в Молдове, фонда Startup Moldova и организации Media Alternativa — учредителя молдавского телеканала TV8.

Кроме того, Тофан является сооснователем движения Europa 2028, которое выступает за проведение экономических реформ и ускорение вступления Молдовы в ЕС. Бизнесмен свободно владеет румынским, английским, французским, голландским и русским языками.

После отставки премьер-министра Молдовы Александру Мунтяну Тофан заявил в соцсети, что ситуация в республике настолько сложна, что перед новым главой правительства стоит «почти невыполнимая миссия».

Бизнесмен описал три вида государственных деятелей ― миротворца, прирожденного политика и «реформатора-хирурга», отметив, что Молдове нужны «все три в одном лице».

По словам Тофана, сам бы он выбрал образ «молдавского Милея», имея в виду президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами.

Позже Тофан уточнил, что не предлагал перенимать аргентинскую экономическую модель, а использовал образ Милея как символ лидера, готового к трудным мерам в период кризиса.