Российских и белорусских триатлонистов допустили к участию в соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР) в субботу, 11 июля.

Решение было принято в соответствии с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе», — говорится в сообщении.

В ФТР отметили, что в сотрудничестве с Министерством спорта России продолжают совместную работу «в международном направлении» и выражают благодарность команде Ironman за «готовность следовать принципам справедливости».

Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях серии Ironman после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований по триатлону. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонский забег на 42,195 км.

7 июля МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и снял рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях. Вслед за этим санкции с российских спортсменов сняли Международная федерация волейбола (FIVB) и Международный союз современного пятиборья (UIPM).