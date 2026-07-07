В России рады решению Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения со спортсменов страны, но «с оговоркой», заявила RTVI депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Мы рады, но с оговоркой. С оговоркой, что спортивные федерации поторопятся нас допускать и дать возможность нам уже выступать в тех квалификационных соревнованиях под Олимпиаду, которые дают возможность заработать квоты», — отметила парламентарий.

По словам Журовой, у россиян «не так много времени до Олимпийских игр, чтобы заработать квоты и выступать хотя бы не по одному спортсмену».

«В каких-то дисциплинах, каких-то видах спорта это не принципиально, а в ряде видов спорта это очень принципиально — заработать максимальные квоты», — пояснила депутат.

Еще до нынешнего решения МОК Журова пояснила в беседе с RTVI, что сейчас на квалификационных турнирах начинают завоевываться места на Олимпиаду — сколько спортсменов получат возможность представлять страну в разных видах спорта. Поэтому федерации допускают россиян выступать в нейтральном статусе — иначе не удастся завоевать больше квот, чем минимум.

«И когда у нас опять с флагом и гимном выйдут два человека в фигурном катании, мы будем сильно удивляться, почему. Да потому что они не преодолели технического отбора. А если наши спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе и получат места на Олимпиаде, тогда у нас будет шанс, что ребята получат флаг и гимн и будут полными составами команд», — сказала Журова.

МОК объявил 7 июля об отмене ограничений в отношении российских спортсменов и временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

Решение связано с началом квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США) и зимней юношеской Олимпиаде того же года в регионе Доломити Вальтеллина (Италия). Всем спортсменам должен быть обеспечен равный доступ к этим соревнованиям.

Министр спорта России и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что снятие ограничений стало возможным «благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России».

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — указал он.

По словам Дегтярева, предстоит большая работа по реализации решения комитета. «Однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики», — подчеркнул министр.