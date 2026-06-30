Решение Международного союза конькобежцев ISU допустить российских спортсменов к соревнованиям сезона-2026/27 в нейтральном статусе — это «маленькая победа», заявила RTVI олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это маленькая победа с прицелом на будущее. Объясню, почему. Дело в том, что если сейчас на соревнованиях мы не будем выступать в нейтральном статусе, мы так и не завоюем места, квоты на Олимпиаду, они как раз сейчас начинают завоевываться», — сказала Журова.

Без такого решения Союза, без допуска к соревнованиям квоты будут по одному спортсмену в дисциплине, пояснила она.

«И когда у нас опять с флагом и гимном выйдут два человека в фигурном катании, мы будем сильно удивляться, почему. Да потому что они не преодолели технического отбора. А если наши спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе и получат места на Олимпиаде, тогда у нас будет шанс, что ребята получат флаг и гимн и будут полными составами команд», — заявила Журова.

Она также обратила внимание на то, что удалось преодолеть европейское лобби, в ISU «оно очень большое».

«Особенности спорта надо учитывать. Во многих федерациях зимних видов спорта свои позиции особенно сильно лоббируют именно европейцы. Когда в федерации одни европейцы, шансов у нас получить флаг и гимн фактически ноль», — добавила парламентарий.

Международный союз конькобежцев ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры.