Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях и международных соревнованиях под эгидой организации в сезоне 2026/2027 годов в нейтральном статусе. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Как следует из публикации, россияне получат право выступать без использования государственной символики в виде национальных флагов, формы и гимнов. В ISU отметили, что сама возможность участия в мероприятиях будет зависеть от соблюдения правил, связанных с нейтральным статусом спортсменов.

В организации добавили, что квоты для россиян и белорусов будут ограничены теми же условиями, которые применяются к национальным федерациям, участвующим в соревнованиях первый сезон. Уточняется, что такой порядок обусловлен их отсутствием на мероприятиях ISU на протяжении трех лет и невозможностью начислить рейтинговые очки за этот период.

«Совет также учитывал тенденции в рамках олимпийского движения и различные подходы других международных федераций — включая случаи, когда снятие ограничений приводило к инцидентам на соревнованиях, а также опыт участия нейтральных спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2025/2026 годов и в самих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, прошедших без подобных инцидентов», — говорится в тексте пресс-релиза.

Несмотря на то что прежние положения, касающиеся участия официальных лиц из России и Беларуси в мероприятиях ISU, остаются в силе, организация «признает необходимость» и работает над механизмом их возвращения к исполнению обязанностей, утверждается в официальной публикации.