Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин дал интервью программе «Легенда» на RTVI. Он рассказал, как пришел на каток, почему решил стать тренером и за что благодарен своим ученикам. Мишин также объяснил, от чего зависит качество судей в фигурном катании, влияет ли на российский спорт отстранение от международных соревнований и существует ли мужское фигурное катание после соперничества Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Алексей Мишин родился в 1941 году. Фигурным катанием начал заниматься в секции ленинградского Дворца пионеров. В 1964 году занял третье место на чемпионате СССР в мужском одиночном разряде. В середине 1960-х годов Мишин начал выступать в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. Они стали чемпионами СССР, серебряными призерами чемпионата мира и чемпионата Европы. В 1969 году Мишин и Москвина завершили выступления и ушли в тренерскую работу. Среди воспитанников Мишина — олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Евгений Плющенко, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Мишин преподает в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Является завкафедрой теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания.

О приходе в фигурное катание

Когда мне было 15 лет, я был довольно хулиганистым парнем, бегал по сараям и совершал даже, может быть, небольшие правонарушения. И мой папа, офицер, шёл как-то по Невскому проспекту и увидел дворец пионеров. Перед дворцом пионеров была клумба, вокруг клумбы — каток, на этом катке катались фигуристы.

Папа сам немножко катался на коньках и был своего рода фигуристом в самом первом прочтении, и ему понравилось, что много родителей вокруг. Он сказал: «Вот это то, что надо моему Алеше». И так я оказался в фигурном катании.

Когда я стал кататься вокруг клумбы, мне было 15 лет. А когда еще 15 лет я прожил — и тогда наступил спорт высших достижений. Сначала я был начинающим, потом я был спортсменом низких разрядов, потом я стал мастером спорта, потом стал мастером международного класса, потом стал заслуженным мастером спорта. Это процесс, который проходят все спортсмены, и не только спортсмены.

О катании в паре с Тамарой Москвиной

У меня есть такая формула. Если у тебя не получается хорошо одиночное катание, займись парным. Если у тебя не получается одиночное и парное, займись танцами. Если у тебя не получаются одиночное, парное, танцы на льду — иди тренировать. Если у тебя не получаются все эти четыре ипостаси — иди судить. Если у тебя не получается ни одиночная, ни парная, ни танцы, ни тренерская, ни судейская — иди руководить.

На одном из этих этапов Тамара достигла своего апогея. Она была заслуженной спортсменкой с высокими результатами, она была несколько раз чемпионкой Советского Союза, но дальше уже наступил какой-то потолок. У меня были меньшие результаты, я был самое лучшее третьим в Советском Союзе.

Но наши пути соединились, и в парном катании мы достигли более высоких результатов. Таких масса примеров.

О том, как стал тренером

Во многом мне помог стать тренером мой папа, который ходил на каток, мы с ним снимали меня на самодельные камеры, потом рассматривали, изучали. Если ты что-то изучаешь, у тебя поневоле создается интерес к этой деятельности. Если папа с ребенком, допустим, собирают вместе гербарии или ловят бабочек и засушивают, а потом изучают — неудивительно, что этот ребенок может стать ботаником или зоологом.

Об ответственности тренера и спортсмена

Я готов разделить неуспех между собой и спортсменом, но лучше брать на себя <…> Я благодарен всем своим чемпионам, большим и маленьким, что они сделали меня тренером чемпиона города, чемпиона России, чемпиона Европы, Олимпийских игр или чемпиона мира. Я им благодарен за это, потому что в этом их талант, их труд. И присваивать всё это себе несправедливо.

Я думаю, что плохой тренер и талантливый спортсмен победят хорошего тренера и бесталанного спортсмена.

О своих учениках

Это большая удача, если у тебя в группе два талантливых спортсмена. Это очень хорошо. Я могу сказать, что у меня были исторически ситуации, когда у меня был, допустим, [Олег] Татауров — хороший спортсмен, [Алексей] Урманов — хороший спортсмен, чемпион. Татауров — участник Олимпийских игр. Урманов — олимпийский чемпион. Был [Алексей] Ягудин — будущий олимпийский чемпион, [Евгений] Плющенко — будущий олимпийский чемпион. Вдобавок какой-нибудь, допустим, еще [Руслан] Новосельцев.

И таким составом, пятерым можно было соревноваться со сборной всего мира.

О стажировке за рубежом в советское время

В составе делегации я был в ГДР и знакомился с методикой работы выдающегося тренера <…> Если я начну вам рассказывать систему получения допуска к выезду за границу в Советском Союзе, это будет очень неинтересно зрителям, и иногда это будет казаться просто смешным.

Для того, чтобы получить право разрешения на выезд, надо было прийти на собеседование в районный комитет партии. Там пять или семь дряхлеющих коммунистов начинали спрашивать, кто такой [лидер ГДР Эрих] Хонеккер… Эта система давно изжила. В Советском Союзе была масса позитивов, но и масса негативов.

О разнице в советском и западном подходе к тренировкам

Капитализм — это одна система, это ты приходишь, платишь и получаешь. Платишь за помидоры и получаешь помидоры, приходишь к тренеру, даешь ему 100 долларов и получаешь урок.

А в Советском Союзе ты приходишь в клуб или в секцию фигурного катания, тебя записывают в секцию, и ты занимаешься, государство за тебя платит. Так была устроена жизнь при социализме и жизнь при капитализме. Она разная в социальной, экономической сфере, политической сфере. Разная. По этому поводу написаны серьезные труды, и все знают разницу.

О соперничестве Плющенко и Ягудина

Алексей Ягудин был учеником Мишина. В 1998 году ушел к тренеру Татьяне Тарасовой и в 2002 году под ее руководством выиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко тогда стал вторым. Он взял золото на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.

Бывают так называемые победные поражения. Ярким таким победным поражением было поражение Жени Плющенко от Алексея Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Если бы ту Олимпиаду выиграл Женя Плющенко — а это было вполне реально, они были равно класса спортсмены — по всей видимости, он бы закончил на этом карьеру.

А он не бросил, еще четыре года катался, радовал зрителей, принёс массу медалей стране. Сделал меня много раз тренером чемпиона.

И такие примеры можно привести и в карьере Ягудина. Перед победной для него Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити он проиграл Олимпиаду [в Японии]. Хорошо выступил в короткой [программе], сел, простудился, больной выступал.

Он тогда реально мог быть вторым или третьим. Если бы он тогда выиграл второе или третье место на Олимпиаде, он, возможно, тоже бы бросил кататься. И не стал бы тем великим атлетом, которым он является сейчас. Или, по крайней мере, той значимой фигурой, которой он является сейчас: и комментатор, и артист, и общественный деятель.

О мужском одиночном катании после Ягудина и Плющенко

Прекрасно катался и Миша Коляда, и Женя Семененко. Сейчас замечательно катался Петя Гуменник, ярко катался Марк Кондратюк, замечательный атлет Владислав Дикиджи. Это когорта интересных, ярких спортсменов.

Не надо принижать мужское одиночное катание. В женском вообще ярчайшие звезды были.

Говорить, что Плющенко и Ягудин «умерли», и «умерло» фигурное катание — неправильно.

О судьях в фигурном катании

В нашем фигурном катании бывают иногда неправильные судейства, но оно объясняется не некомпетенцией — может быть, какими-нибудь интересами, неправильным взглядом на вещи, навеянным откуда-то. Но в основном наш судейский аппарат очень высококвалифицированный.

И за границей Международный союз конькобежцев тоже следит за качеством судейства. Но бывали случаи, когда судья в своей повседневной жизни, допустим, владеет госпиталем или является инженером высокого ранга. И тогда бывает, что они допускают оплошности, но это не имеет систематического характера.

Судейство — это такой вид деятельности, который требует, чтобы ты был внутри процесса фигурного катания. Всё изменчивое, буквально каждый сезон: начало сезона одно, конец — другое. Ты должен в этом супе вариться.

Это очень сложный философский вопрос, как же судить виды спорта, критерием которого не является какая-то объективная [величина]: время, расстояние.

Сейчас система, может быть, не самая совершенная, но она достаточно совершенная, чтобы отличить хорошего от плохого. И я вам хочу сказать, что эти системы настолько менялись, что чемпион мира по сегодняшней системе не был бы чемпионом мира 30, 40, 50 лет назад или 100 лет назад.

Каждый талант должен родиться в своё время. Чтобы твой талант соответствовал той системе оценок, которая существует в то время, когда ты выступаешь. Выдающийся фигурист Сергей Волков, первый наш чемпион мира, замечательно делал обязательные фигуры. Но [сейчас] он бы не был чемпионом мира, потому что сейчас нет обязательных фигур.

О позициях России в мировом фигурном катании

Если бы провели чемпионат мира, то во многих видах фигурного катания были бы иностранные победители, в чем-то победили бы российские спортсмены. Говорить сейчас о полной гегемонии и превосходстве нашего фигурного катания над мировым фигурным катанием — это неправильно, с одной точки зрения, и вредно, с другой точки зрения.

Почему вредно? Потому что, если ты зашел на пьедестал, получил медаль, спустился с пьедестала — ты уже не чемпион. Ты должен теперь думать, как повторить этот результат еще раз.

[Твердить:] «Я гегемон, я гегемон» — это даже не столько вредно, сколько наивно.

О влиянии международной изоляции на фигурное катание в России

Я думаю, что международная изоляция, конечно, отрицательно влияет. Она отрицательно влияет по массе показателей, по массе аспектов.

Во-первых, это какое-то неуважение к нашему спорту, неуважение к нашим любителям фигурного катания. Это неуважение к тренерам — когда они не могут показать себя на международной арене. Это неуважение к спортсменам, потому что многие из них уже бы были несколько раз чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это глубокое неуважение к нам, как к стране, к нашим гражданам.

И говорить: «Ну, ничего, изоляция, мы сами проживем»… Проживем, конечно. Но это глубоко плохо. Некоторые эксперты, даже уважаемые мною, [говорят:] «Я не смотрю чемпионаты, которые там проходят». Напрасно. Человечество развивается, думает, прогресс не остановить.

Но интерес к фигурному катанию не падает. Конкуренция внутри нашего отечественного фигурного катания не падает. Я сейчас вернулся с тренировок контрольных прокатов. Я вижу, там люди очень заряженные.

Наше, будем говорить широко, государство — телевидение, федерация, министерство — всячески стараются помочь этой ситуации и создают разные формы сотрудничества в сфере фигурного катания. Это вызывает интерес, делает фигурное катание интересным и спасает ту ситуацию, в которую международное сообщество нас поставило.

О том, в чём сила российского фигурного катания

В чём залог успехов и жизнеспособности нашего отечественного фигурного катания? Он ведь в том, что у нас фигурное катание многокомпонентно.

У нас очень хорошая система набора младшей группы детей. У нас много катков, много групп начальной подготовки. Квалификация тренеров этих групп начальной подготовки тоже высокая, потому что у нас есть система обучения тренеров.

У нас очень четкая, налаженная система подготовки судей. У нас система оценок, у нас премиальная система за хорошее выступление <…> У нас очень много компонентов, и в этом наша сила не только нашего фигурного катания, но всего нашего общества.