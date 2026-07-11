Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель своего отца аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате авиаударов Израиля и США 28 февраля. Об этом говорится в послании, опубликованном на официальном сайте главы государства.

«Мы клянемся отомстить за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн от преступных и бесчестных убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она должна быть осуществлена ​​без промедления», — говорится в послании.

Хаменеи добавил, что преступники, «чьи имена известны, унесут с собой в могилу надежду на мирную, естественную смерть».

«Они должны знать, что это не зависит от моего присутствия или присутствия других должностных лиц. Будем мы или нет, это обязательно произойдет, и вскоре множество свободолюбивых людей по всему миру примут участие в этой божественной миссии», — заявил верховный лидер Ирана.

Прощание с Али Хаменеи и его погребение состоялись спустя четыре месяца после его гибели. В Тегеране прошла церемония с участием иностранных делегаций. Россию представлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Моджтаба Хаменеи, который, по официальным данным, получил серьезные ранения в результате атаки на его отца и с тех пор не появлялся на публике, не присутствовал на траурных мероприятиях. При этом иранское телевидение показало трех других сыновей Хаменеи — Мустафу, Масуда и Масьяма.

Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что Хаменеи получил в результате авиаудара повреждения лица, а также значительные травмы одной или обеих ног.

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов в интервью RTVI рассказал, что верховный лидер «воздерживается от появления» перед людьми.

Посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи в апреле сообщил RTVI, что Моджтаба Хаменеи «идет на поправку».