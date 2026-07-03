Отставка премьера Молдовы Александра Мунтяну — это один из первых звонков того, что режим президента Майи Санду с его курсом европейской интеграции в ближайшее время рухнет. Такое мнение высказал RTVI зампред оппозиционной партии «Патриоты Молдовы» Артем Гурьев. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) будет расколота и лишится большинства, считает он. Такой же сценарий предполагают вероятным бывший депутат молдавского парламента Василий Боля и молдавский политолог Александр Кориненко.

Главной причиной, которая побудила Мунтяну заявить об отставке, все трое собеседников назвали коррупционный скандал в Молдове. Он разгорелся в последние дни вокруг президента и ее двоюродной сестры, а также других близких родственников на высокооплачиваемых государственных должностях.

«Общество просто бурлит. <…> Вчера в первый раз за шесть лет Национальный антикоррупционный центр кого-то из представителей власти взял под стражу, уличил в коррупции, протекционизме и так далее», — сообщил Боля.

В рамках дела о коррупции была задержана госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности страны Татьяна Нисторик. Ее подозревают в получении взятки за возобновление поставок запрещенных ранее кормов из Украины.

Депутат рассказал, ссылаясь на телеграм-каналы, что накануне отставки Мунтяну в администрации Санду состоялась «неприятная беседа» между ними и, возможно, другими лицами во власти. Как утверждается, на встрече говорилось о том, что нужны перестановки в правительстве, чистки в госаппарате и пересмотр кадровой политики.

«Видимо, после того неприятного разговора ничего другого, нежели подать в отставку, премьер не счел нужным [делать]», — предположил Василий Боля.

«Корабль власти идет ко дну»

Александр Кориненко тоже обратил внимание, что Санду слишком поздно анонсировала «генеральную уборку» в стране с расследованием деятельности и назначений во всех 70 государственных агентствах и департаментах. К тому же оппозиция отказалась участвовать в проверочной комиссии, куда в итоге войдут только представители PAS.

Все это снова «косметические изменения, а не капитальный ремонт всей государственной структуры», заявил политолог. С точки зрения общества, доверия к происходящему это не добавляет.

«Понятно, что корабль власти идет ко дну с такими коррупционными скандалами, вертикаль власти рушится. Александр Мунтяну — это бизнесмен, который дорожит своей репутацией. И поэтому сегодня господин Мунтяну не хочет тонуть вместе с тем кораблем PAS, который сегодня, наверное, можно сказать, прогнил», — сказал Кориненко.

Он отметил, что Мунтяну «не жил последние 20 лет в Республике Молдова» и мог понести огромные репутационные риски.

Эксперт убежден, что уже со следующей недели начнутся громкие отставки в партии PAS и, возможно, новые аресты чиновников.

«И вот господин Мунтяну решил уйти, пока его не накрыло политической лавиной, которая идет на правящую партию», — подытожил он.

«Во всем виноваты русские»

Артем Гурьев, со своей стороны, напомнил о «беспрецедентной поддержке», которую США оказали Майе Санду и партии PAS через фонд USAID при прежней администрации Джо Байдена. При нынешнем президенте Дональде Трампе началась проверка расходов в рамках этой помощи.

«Буквально на днях закончили свой отчет аудиторы Конгресса США. В нем сказано о сотне миллионов украденных долларов, которые растворились на территории Республики Молдова», — сообщил политик.

Как полагает Василий Боля, отличительной особенностью нынешнего политического кризиса по сравнению с теми, что случались в Молдове ранее, стал крах мифа о неподкупности и абсолютной корректности президента Майи Санду и той политической силы, которую она представляет.

«В данном смысле мы видим: вот этот „кузина-гейт“, как говорят у нас в Молдове, привел к серьезнейшему удару по имиджу президента страны, по имиджу партии „Действие и солидарность“, к серьезнейшему удару в том числе по идее европейской интеграции. Потому что под этими лозунгами европейской интеграции люди, которые были поставлены на высокие посты, просто занимались грабежом в нашей стране», — сказал бывший молдавский парламентарий.

Гурьев тоже высказал убеждение, что партия PAS дискредитировала европейскую интеграцию.

«Народ в эти сказки больше не верит. И народ прекрасно понимает, что все те ошибки в управлении государством, которые были допущены ставленниками партии PAS, они не могут всю жизнь, все время оправдываться тем, что в соседней Украине идет война и тем, что „во всем виноваты русские“», — рассудил замглавы «Патриотов Молдовы».

По его словам, сегодня любого гражданина Молдовы, открыто критикующего власти во главе с Майей Санду, «моментально обозначают как агента Кремля, агента лично [президента РФ Владимира] Путина».

«Мы все прекрасно понимаем, что этой лжи должен прийти в один момент конец. И избавление молдавского народа — это ближайшее проведение досрочных парламентских выборов», — заявил Гурьев.

«Разрыв с СНГ еще аукнется стране»

Василий Боля, говоря о дальнейших возможных сценариях, обратил внимание на ближайших соседей Молдовы: в Румынии происходит политический кризис — там не могут сформировать правительство, Украину также сотрясают коррупционные скандалы. В самой Молдове, по его словам, события развиваются «очень стремительно».

«В этой связи рекомендую всем дальше следить за тем, что происходит в нашей стране <…> откуда дует вот этот ветер перемен, который на самом деле может превратиться у нас в стране и в шторм», — выразил опасение экс-депутат.

Он также предупредил, что «разрыв» с СНГ, запущенный правительством Мунтяну в январе 2026 года, еще «аукнется» стране. Это было сделано, хотя все эксперты, как утверждает Боля, предостерегали от таких преждевременных необдуманных шагов.