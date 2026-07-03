Отставка премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну не означает смены власти Майи Санду, заявил в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Я бы тоже хотел, чтобы это было началом краха, но пока за ними (руководством Молдовы) стоят такие же коррумпированные чиновники, как Урсула фон дер Ляйен, вряд ли. Им наплевать на то, что делает Пашинян в Армении или Санду у себя в Молдавии, как мы видим, арестовывают людей, вот мы видим уже и воруют. Мне кажется, их не проймешь», — сказал Калашников.

Он обратил внимание на то, что политику государства в Молдове определяет не премьер-министр.

«У них парламентская республика, а парламент в основном благодаря победе вот этой самой партии Санду формирует правительство из тех, кого надо», — отметил глава комитета Госдумы.

«Поэтому боюсь, что пока за ними стоят вот эти жулики из Европы, они будут себя вести также и дальше. Расчет на это (крах власти Санду) небольшой», — добавил Калашников.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) утром 3 июля объявил об отставке правительства. По словам главы кабмина, он понял, что больше не может выполнять свой мандат «в соответствии со своими принципами и убеждениями».

Отставка произошла на фоне правительственного кризиса в Молдове, были обнаружены злоупотребления при трудоустройстве на государственные предприятия, необоснованные выплаты сотрудникам и другие нарушения.