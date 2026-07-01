В Молдове разгорелся скандал вокруг президента Майи Санду. Ее обвиняют в кумовстве из-за того, что некоторые ее близкие родственники оказались на высоких должностях или получали крупные вознаграждения в структурах, связанных с государством. Главные претензии связаны с трудоустройством ее двоюродной сестры Анастасии Табурчану, чья зарплата в MoldATSA в 120 тыс. леев (более €6 тыс.) оказалась примерно в 8 раз выше средней зарплаты в госсекторе страны и в несколько раз выше дохода самой Санду на посту президента. Кроме того, как выяснили СМИ, Табурчану параллельно получала вознаграждение за коммуникационные услуги при правительстве. Подробности — в материале RTVI.

Богатая сестра

О возможном кумовстве в окружении Санду сообщил в июне лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур.

Он привел примеры конкретных родственников президента и напомнил, что Санду пришла к власти с обещанием искоренить коррупцию в госструктурах. Однако оппозиция продолжает заявлять о назначении людей из окружения главы государства на ключевые посты, в том числе без достаточной прозрачности конкурсных процедур, указал политик.

Объектом бурных дискуссий стала Анастасия Табурчану, двоюродная сестра Майи Санду, которая работала пресс-секретарем госпредприятия MoldATSA, отвечающего за безопасность воздушного движения в республике.

Организация журналистов-расследователей RISE Moldova сообщала на основе собранных официальных данных, что Табурчану менее чем за год работы получила более полумиллиона леев, или в среднем около 75 тыс. леев в месяц (€3,7 тыс.). При этом в 2026 году ее месячный доход в MoldATSA, по данным СМИ, вырос до 120 тыс. леев (более €6 тыс.).

По официальной статистике на июнь 2026 года, средняя месячная зарплата в госсекторе Молдовы составляет чуть меньше 16 тыс. леев (около €800). Зарплата Майи Санду на посту президента, согласно декларации за 2025 год, была на уровне 22,4 тыс. леев в месяц (€1,1 тыс.).

Сама Табурчану в ответ на запрос RISE Moldova пояснила, что ее базовая зарплата в MoldATSA составляла «25 700 леев, к которым добавляются надбавки, предусмотренные законодательством и внутренними нормативными актами».

Она также сообщила, что помимо этого предоставляет «коммуникационные услуги» по связям с правительством в Государственной канцелярии. Первоначально источник вознаграждения за эти услуги, которое, по данным СМИ, составляло около €4 тыс. в месяц, она не назвала.

Позднее Делегация ЕС в Молдове подтвердила NewsMaker, что Табурчану работала в рамках проекта Reform Support Team с октября 2024 года по июнь 2026 года. В этом качестве она оказывала коммуникационную поддержку Государственной канцелярии и кабинету премьер-министра. Проект финансировался Европейским союзом и реализовывался через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В ЕС также сообщили, что Табурчану подала в отставку в июне 2026 года, а ЕБРР проводит оценку реализации соответствующего контракта.

Реакция Санду

Майя Санду утверждает, что ничего не знала о трудоустройстве своей двоюродной сестры в MoldATSA и о размере ее дохода.

«Я не имею никакого отношения к этому найму, я не рекомендовала его, меня не информировали и со мной не консультировались», — заявила президент Молдовы.

В своих публичных высказываниях она встала на сторону критиков, считающих, что Анастасия Табурчану незаконно получала слишком большие по внутренним меркам суммы.

«На мой взгляд, брать незаслуженные деньги аморально, и их нужно вернуть. Но то, что моя родственница получила деньги, которые ей не полагались, — это не моя вина», — сказала Санду в телеинтервью 25 июня (цитата по Unimedia.info).

На пресс-конференции 1 июля глава государства продолжила дистанцироваться от ситуации с родственницей.

«Я не понимаю, что произошло в случае с Анастасией Табурчану, я ее не узнаю, не могу объяснить себе эти вещи. К сожалению, почти в каждой семье есть человек, который устраивает скандалы, после которых голова болит», — приводит Unimedia слова Санду.

На вопрос о том, сколько ее родственников работают в госструктурах Молдовы, Санду ответила, что не может предоставить их список. Она также дала понять, что непричастна к их карьере.

«Некоторые работают в государственных учреждениях, большинство — уже давно. Другие — в частном секторе. Люди строили карьеру годами, и я считаю, что подавляющее большинство из них — честные люди, которые заработали и продолжают зарабатывать честным трудом», — заявила президент.

Она добавила, что понимает негодование общественности.

«Я понимаю гнев людей, и сама тоже злюсь, возможно, больше, чем другие», — сказала Санду.

Брат-директор

Слова Санду о том, что многие ее родственники сами добились высоких постов «честным трудом», перекликаются с заявлением госпредприятия «Молдэлектрика». Оно ранее объяснило, что директор его северного филиала Юрий Санду, которого СМИ называют двоюродным братом президента, получил должность благодаря своему опыту и компетенциям.

Критики утверждали, что Юрий получил место без конкурса, однако в компании это опровергли. Там указали, что в Сети распространяют неполную информацию, и назвали это «досадным фактом», передает Noi.md.

В «Молдэлектрике» сообщили, что Санду был выбран по итогам закрытого внутреннего конкурса, в котором участвовали три кандидата. Юрия Санду признали победителем по итогам оценки профессиональных компетенций, утверждают в госкомпании.

Там подчеркнули, что Юрий Санду работает в электроэнергетической системе более 30 лет, а в самой Moldelectrica — с 2000 года. По данным предприятия, он поэтапно продвигался по карьерной лестнице, начав с должности инженера II категории. Затем он занимал руководящие должности, включая пост заместителя главного инженера и начальника оперативно-диспетчерской службы.

В Moldelectrica также уточнили, что приказ от 1 сентября 2023 года, на который ссылались критики, был связан не с новым назначением, а с техническим переименованием должности — с директора филиала на директора подразделения.

По данным предприятия, должностной оклад Юрия Санду составляет 25 700 леев. Кроме того, ему выплачивают надбавки за стаж и объем выполняемой работы.

Что дальше

На фоне скандала Анастасия Табурчану объявила 23 июня о своем увольнении с поста пресс-секретаря MoldATSA. Она заявила через соцсети, что вернет все суммы, полученные ею в виде премий и надбавок к базовой зарплате за время работы в госкомпании.

Агентство государственной собственности Молдовы, которое является учредителем MoldATSA, сообщило со своей стороны об увольнении главы этого предприятия Дмитрия Врангели. В публикациях, которые множились в связи со скандалом, Врангели обвиняли в том, что он нанял на работу свою девушку, причем одновременно на две должности, и что он якобы оплачивал ей дорогостоящие поездки в Люксембург, Сингапур и Женеву.

Сам экс-глава MoldATSA уверял, что все процедуры найма строго соответствовали законодательству республики и внутренним правилам госкомпании. Он также заявлял о прозрачности всех финансовых расходов.

Однако после проверки MoldATSA на «добросовестность» было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, пишет Unimedia.info.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы, в частности, выявили, что более 30 человек были приняты на работу без конкурса, при этом некоторые сотрудники одновременно замещали две и даже три должности в течение длительного времени. Кроме того, некоторые денежные вознаграждения выплачивались компанией без четких критериев оценки эффективности работы.

Отдельно генеральный секретарь правительства Алексей Бузу (руководит Государственной канцелярией) прокомментировал ситуацию с контрактами на €4 тыс., которые заключались с Анастасией Табурчану за консультационные услуги. Он утверждает, что все происходило в рамках четких процедур, а контракты носили временный характер, сообщает Telegraph.md.

«Каждый консультационный контракт запускается на основе технического задания, и человек, которого предстоит нанять, очень четко определяет, что должен делать, если действительно существует такая необходимость. Контракты являются временными», — заявил Бузу.

В то же время он признал, что после запроса Майи Санду правительство должно начать анализ таких контрактов, чтобы выявить возможные риски.