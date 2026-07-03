Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке. В соцсети он объяснил свое решение тем, что больше не может исполнять обязанности и одновременно следовать собственным принципам.

Мунтяну отметил, что когда согласился возглавить правительство, был твердо убежден в том, что будет способствовать переменам к лучшему.

«В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», — написал он (перевод ТАСС).

Мунтяну поблагодарил министров своего кабинета, их команды и всех, кто работал «профессионально и добросовестно». Он не исключил, что останется во властных структурах на другом посту.

«Я продолжу служить своей стране, в какой бы должности я ни находился, независимо от того, где я буду проживать и какие обязанности на меня возложат — будь то в государственном или частном секторе», — цитирует его tv8.md.

Мунтяну возглавлял правительство Молдовы с осени 2025 года. 1 ноября министры принесли присягу в здании администрации президента Майи Санду. Она тогда заявила, что перед кабинетом ставят задачу довести до конца уже начатые реформы и программы, которые помогут стране на пути к членству в Евросоюзе.

Сейчас в Молдове непростая экономическая ситуация из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Оппозиция обвиняет в этом правительство, считая в том числе, что проблемы вызваны его прозападным и антироссийским курсом.