Министерство иностранных дел Молдовы приступило к юридическим процедурам для полного выхода страны из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Михай Попшой в эфире национального радио Radio Moldova.

По словам министра, для окончательного прекращения членства требуется денонсировать три фундаментальных документа, на которых основана организация:

Учредительное соглашение о создании СНГ (1991 год).

Протокол к этому соглашению (1991 год).

Устав СНГ (1993 год).

Попшой подчеркнул, что с денонсацией этих соглашений Молдова официально перестанет быть частью СНГ, и этот процесс уже запущен. «Мы приняли это решение недавно», — добавил он.

Документы о денонсации будут направлены на рассмотрение парламента после начала новой законодательной сессии. По оценке министра, вся процедура может быть завершена к середине февраля 2026 года.

Этот шаг стал очередным этапом в последовательном отдалении Молдовы от структур Содружества. Еще в ноябре 2025 года правительство одобрило денонсацию семи отраслевых соглашений в рамках СНГ, а парламент начал рассматривать выход из ключевых договоренностей, регулирующих безвизовый режим и налоговые принципы взаимной торговли.

Страна не принимает участия в заседаниях органов Содружества с 2022 года. Ранее, в 2023 году, Молдова начала процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ и денонсировала ряд других соглашений.

Решение о выходе соответствует стратегическому курсу Кишинева на евроинтеграцию. Молдова имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Этот курс вызывает резкую критику со стороны ряда российских политиков. В частности, сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в январе 2026 года заявил, что президент Молдовы Майя Санду, поддерживающая идею возможного объединения с Румынией, действует как враг собственного государства. Он назвал ее политику «низшей точкой падения молдавской государственности» и обвинил прозападные силы в подрыве суверенитета страны.