Сербские власти не отреагировали на «антироссийские эскапады» спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в Белграде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий на эту тему размещен на сайте ведомства 11 июля.

Стефанчук принял участие в конференции председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, которая прошла 7—8 июля в Белграде. Во время выступления он призвал участников активнее поддерживать Киев и допустил резкие высказывания в адрес России и ее руководства. Конференцию организовала Народная скупщина Сербии. Ее председатель Ана Брнабич заявила, что инициативу поддержал президент страны Александр Вучич. В мероприятии приняли участие представители парламентов Сербии, Украины, Молдавии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании, Грузии и Черногории.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к В. Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов», — заявила Захарова.

По ее словам, представители властей Украины стремятся «превратить любое мероприятие в антироссийский „бенефис“», и очередным таким примером стала конференция в Белграде.

«Приглашенный туда Р.Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия. Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой „комплексной российской агрессии“, он попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанес некогда процветавшей республике, на Россию. Обвинял нас в «порабощении восточноевропейцев», противодействии их европейской мечте», — говорится в комментарии дипломата.

Отдельно Стефанчук «прошелся» по связям Москвы с Белградом, указала Захарова: «Дескать, нечего сербам оглядываться на русских с позиции „младшего брата“».

В МИД убеждены, что «общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой», добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Комментируя выступление Стефанчука в Белграде, депутат сербского парламента Драган Станоевич назвал его провокацией и «неуважением к нашей стране».