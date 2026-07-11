Apple подала иск в суд против OpenAI, обвинив компанию и ее сотрудников в краже корпоративных секретов, пишут The New York Times (NYT) и Би-би-си.

Иск против OpenAI и двух ее сотрудников подан в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния. В нем утверждается, что ответчики были вовлечены в «систематическое присвоение» конфиденциальных материалов Apple, касающихся разработки новых продуктов и связанных с этим проектов.

Как сказано в иске, рекрутеры OpenAI на собеседованиях с сотрудниками Apple, желавшими получить работу в компании, просили тех раскрывать подробности секретных проектов корпорации, а также приносить компоненты разрабатываемых устройств и прототипы для их демонстрации.

Кроме того, Apple утверждает, что по меньшей мере два ее бывших сотрудника, перешедших в OpenAI, могли быть вовлечены в схему и пересылали себе по электронной почте внутреннюю информации компании. В частности, в число ответчиков включены Чанг Лю, старший инженер-электрик, проработавший в Apple восемь лет, и Танг Ю Тан, вице-президент по дизайну iPhone и Apple Watch, который отработал в компании 24 года, а после ухода стал главным специалистом OpenAI по аппаратному обеспечению.

По утверждению Apple, у Лю и Танга был доступ к «конфиденциальным проектам, доверительным партнерским отношениям, запатентованным технологиям производства и невыпущенным продуктам». Благодаря этому OpenAI смогла получить подробную информацию о планах и деятельности компании, говорится в иске.

За несколько месяцев до своего ухода Тан передал OpenAI конфиденциальную информацию о поставщиках разработчика iPhone, утверждает Apple. В свою очередь Лю планировал получить доступ к внутренним документам с помощью принадлежащего IT-гиганту ноутбука, который не вернул при увольнении, следует из иска.

Среди ответчиков также значится дизайнерский стартап io Products, основанный бывшим топ-менеджером Apple Джони Айвом. OpenAI приобрела эту компанию в 2025 году.

Apple обвинила всех ответчиков в сговоре с целью использования ее конфиденциальной информации для «продвижения усилий OpenAI по выходу на рынок потребительского оборудования». Корпорация требует запретить разработчику ChatGPT получать или использовать любую предполагаемую конфиденциальную информацию и денежную компенсацию, размер которой не указан.

Согласно иску, в феврале Apple начала внутреннее расследование и направила OpenAI письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация может «ненадлежащим образом попадать в сферу деятельности» последней. Ответа со стороны разработчика ChatGPT не последовало.

«Зарождающийся бизнес OpenAI в сфере аппаратного обеспечения теперь держится на крайне шатком фундаменте, прогнившем до основания из-за незаконного использования присвоенных коммерческих тайн», — говорится в иске.

OpenAI отвергла обвинения, заявив, что ее «не интересуют коммерческие тайны других компаний».

В 2024 году Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании ее технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах iPhone. Впоследствии разработчик ChatGPT остался недоволен тем, как корпорация внедрила его нейросетевые разработки. Позже Apple перевела большую часть своих функций ИИ на работу с моделью и инструментами Gemini от Google.