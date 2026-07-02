Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, ведет предварительные переговоры о передаче правительству США 5% своих акций. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника. По данным издания, оцененная в $852 млрд организация рассчитывает таким образом снять политические препятствия и заручиться финансовой заинтересованностью администрации президента Дональда Трампа.

«Концептуальные» переговоры между правительством и OpenAI находятся на ранней стадии, и для реализации подобной договоренности может потребоваться принятие соответствующего закона Конгрессом, уточнили собеседники FT.

По информации CNBC, идея возможной доли государства в OpenAI обсуждается уже больше года, а гендиректор OpenAI Сэм Альтман впервые напрямую предложил ее администрации Трампа в начале 2025 года. По оценке телеканала, предполагаемая доля в 5% при текущей оценке компании составит около $42,6 млрд.

Как пишет FT, Альтман активно обсуждал вопрос о передаче доли обществу с представителями администрации, включая самого Трампа, министра торговли Говарда Лутника и министра финансов Скотта Бессента. Кроме того, глава OpenAI в последние недели общался с сенатором-демократом Бернаром Сандерсом. Последний выступает за то, чтобы через суверенный фонд обществу принадлежала почти половина капитала каждой крупной американской ИИ-компании.

Альтман и другие руководители OpenAI также предложили, чтобы каждый из ведущих американских разработчиков ИИ выделял 5% своего капитала в специальный фонд по образцу Alaska Permanent Fund (инвестирует нефтяные доходы Аляски в акции и выплачивает дивиденды правительству штата и его жителям). В число таких компаний могут войти Anthropic, Google и другие.

Однако пока неясно, согласится ли кто-либо из них с предложением OpenAI, пишет FT.

Зачем это нужно разработчику ChatGPT

Передача государству доли в капитале может помочь OpenAI наладить отношения с администрацией и смягчить политическое недовольство за счет распределения богатства, создаваемого ИИ, среди населения, отмечается в статье.

По оценке FT, ИИ-компаниям становится все труднее работать в Вашингтоне на фоне растущей обеспокоенности американской общественности и политиков масштабным строительством дата-центров, влиянием технологии на рынок труда и рисками для кибербезопасности.

CNBC также отмечает, что давление на американские ИИ-компании усилилось из-за опасений Вашингтона относительно кибербезопасности и конкуренции со стороны китайских моделей с открытым кодом, которые становятся почти сопоставимыми по возможностям с ведущими американскими разработками и обходятся дешевле.

OpenAI и ее главный конкурент Anthropic, разработчик платформы Claude и моделей Mythos и Fable, недавно столкнулись с задержками выпуска новейших систем из-за проверок со стороны американских властей. Некоторые республиканцы и советники Трампа при этом выступают за более жесткое регулирование отрасли.

В июне Anthropic временно ограничила доступ иностранных пользователей к своим передовым моделям Mythos и Fable по требованию правительства США, сославшегося на соображения национальной безопасности. На этой неделе компания сообщила, что восстановила доступ после снятия опасений властей.

Обе компании также готовятся к выходу на биржу. Это расширит круг их собственников и может принести крупную прибыль нынешним инвесторам, уточняет FT.

OpenAI и Anthropic уже включали в свои программные документы по экономической политике механизмы вроде общественных или суверенных фондов благосостояния для распределения акций среди населения. В апреле OpenAI выступила с инициативой создания «государственного фонда благосостояния», который «предоставит каждому гражданину — включая тех, кто не инвестирует на финансовых рынках, — долю в экономическом росте, обеспечиваемом искусственным интеллектом».

Администрация Трампа уже получала доли в частных компаниях: после публичной критики главы Intel Трамп поддержал американского производителя чипов: в августе прошлого года правительство получило 10-процентную долю в компании в рамках сделки на $8,9 млрд. В мае глава Белого дома заявил, что ему следовало запросить более крупную долю в Intel. Кроме того, государство инвестировало в IBM, а также в компании из сфер квантовых технологий и критически важных минералов.

По данным CNBC, Трамп ранее назвал получение государством доли в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, «прекрасным делом», которое сделает американцев «партнерами в этой революции».