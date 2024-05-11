Компания Apple Inc. заключила соглашение с OpenAI об использовании технологий стартапа в области искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Договор подразумевает использование функций ChatGPT в следующей операционной системе Apple для iPhone — iOS 18.

Источники агентства утверждают, что сейчас обе стороны завершают согласование условий договора. Как отмечает Bloomberg, соглашение c OpenAI позволит Apple сделать ChatGPT частью серии новых функций ИИ, о которых компания планирует объявить в июне — на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference).

По данным агентства, на мероприятии Apple может запустить некоторые из своих будущих функций ИИ через центры обработки данных, оснащенные процессами собственного производства. Между тем Bloomberg подчеркивает, что никаких гарантий о том, что официальные сообщения о соглашении с OpenAI появятся в ближайшее время, нет.

Помимо OpenAI, Apple также ведет переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от Google, но пока безуспешно, пишет Bloomberg.

В мае прошлого года главный исполнительный директор Apple Тим Кук рассказал, что компания уже использует функции ИИ во многих линейках, в том числе в таких функциях, как обнаружение падения на своих смарт-часах. Тогда же он заявил, что Apple продолжит добавлять эту технологию во все свои продукты, но «очень продумано».

Bloomberg отмечал, что Apple не так активно продвигалась в области ИИ, как другие технологические компании. Кроме того, ее представители не часто говорят об этой технологии на конференциях. Тем не менее, компания добилась успеха, считает Кук.

«Мы, очевидно, добились огромного прогресса, интегрируя ИИ и машинное обучение в нашу экосистему. И мы вплетали их в продукты и функции в течение многих лет», — подчеркнул он.

При этом Кук отказался уточнить планы по внедрению ИИ. Также он не произнес названия инструментов ИИ других компаний, например — Bard от Google или ChatGPT от OpenAI, пишет Bloomberg. Агентство, в свою очередь, предположило, что Apple вряд ли запустит конкурента чат-бота в ближайшее время.

Спустя месяц, в июне 2023 года, Кук заявил, что лично пользуется ChatGPT и рад его «уникальным приложениям», а компания Apple внимательно изучает этот инструмент. По его словам, большие языковые модели, лежащие в основе таких чат-ботов, «демонстрируют большие перспективы», но в то же время — потенциально опасны, поскольку могут привести к «предвзятости» и появлению дезинформации.

«Если посмотреть на перспективу, то [ИИ] будет настолько мощным, что компаниям придется принимать собственные этические решения. Регулированию будет трудно угнаться за прогрессом в этой области, потому что она развивается так быстро. Поэтому я считаю, что компании должны сами регулировать свои действия», — заявил Кук.

Среди прочего, глава Apple подчеркнул, что сегодня компания явно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты, но широкая публика не всегда воспринимает эти функции как ИИ.