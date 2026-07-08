В Белграде 7—8 июля прошла первая конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Евросоюз. Форум организовала Народная скупщина Сербии, одним из инициаторов встречи выступил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Об этом сообщает Радио-телевидение Сербии.

В конференции приняли участие представители парламентов Сербии, Украины, Молдавии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании, Грузии и Черногории. Тема форума была заявлена как «Европейская интеграция в новых геополитических условиях: роль парламентов стран-кандидатов».

Открывая мероприятие, председатель Народной скупщины Ана Брнабич отметила, что главная цель встречи — наладить регулярный диалог, обмен опытом и выработку совместных инициатив между парламентами. По ее словам, несмотря на разные этапы интеграционных процессов, страны-кандидаты сталкиваются со схожими вызовами.

«Верю, что эта конференция станет началом новой модели сотрудничества», — заявила Брнабич.

Инициативу, по ее словам, поддержал президент Сербии Александр Вучич.

Заявления Стефанчука

Наибольший резонанс вызвало выступление украинского спикера. Он затронул тему конфликта на Украине, призвал участников активнее поддерживать Киев и допустил резкие высказывания в адрес России и ее руководства.

Ключевым моментом стало цитирование Стефанчуком слов югославского политика Милована Джиласа, называвшего Иосифа Сталина «одним из величайших преступников в истории». Развивая эту мысль, глава Верховной рады заявил, что «Сталин не умер, а продолжил жизнь в своем преемнике Владимире Путине».

Эти слова вызвали реакцию Вучича: сербский лидер напомнил, что в сербском историческом восприятии главным злом Второй мировой войны остается нацизм во главе с Адольфом Гитлером, и что подобные сравнения не находят однозначной поддержки.

Реакция сербских политиков

Резкие оценки выступлению украинского гостя дали и сербские политики. Депутат парламента Сербии Драган Станоевич в комментарии RTVI назвал случившееся провокацией и «унижением».

«То, что Стефанчук приехал в черной форме, которая ассоциируется в Сербии с усташами, является еще одной пощечиной и России, и Сербии. Он требует от Сербии организовать помощь Украине. Он приехал и чувствует себя как хозяин — аналогично тому, как ведет себя Зеленский по всему миру. Считаю это провокацией, неуважением к нашей стране. И позор — Вучичу, Брнабич, которые позволили так по-хамски себя вести», — заявил Станоевич.

Схожую оценку в комментарии RTVI дал политик Мирослав Парович.

«Возникает вопрос, что сказать после выступления председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, который посреди Белграда в качестве почетного докладчика на международной конференции, сидя рядом с самим Вучичем, заявил, что Россия — это первородное зло, которое десятилетиями, еще с советских времен, разрушает все вокруг себя и делает невыносимой жизнь малых стран. Пожалуй, правильнее всего будет сказать, что, кроме такого друга, как Вучич, враги России вообще не нужны», — сказал Парович.

При этом официальные контакты между Белградом и Киевом в последние годы сохраняются: стороны неоднократно встречались на международных площадках, а в мае 2026 года в Белграде была подписана совместная декларация о продолжении переговоров по соглашению о свободной торговле.