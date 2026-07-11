Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что у его сына Александра, который сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, не было возможности развиваться в России как спортсмену. Об этом он заявил в интервью Lotus Media.

«Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор. Мы на две недели едем, будем тренироваться там. Мы и там, и там тренируемся. [У сына] великолепные шансы. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. <…> Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — сказал Плющенко.

По его словам, Александру нужно выходить на международную арену, тогда как в России условия для развития спортсменов ухудшаются.

«Ему нужно <…> быть действительно на мировой арене. <…> Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — указал Плющенко.

Он также прокомментировал недавнее решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе:

«Пусть пока по одному спортсмену, пусть пока наши взрослые спортсмены не допущены до Гран-при, но по крайней мере, этот шаг вперед пошел. Произойдет опять рост, мы опять выйдем на международную арену и будем занимать очень приличные места».

О том, что 13-летний Александр Плющенко, с младенчества известный как Гном Гномыч, будет выступать за команду Азербайджана, стало известно в мае. Плющенко-старший говорил, что его сын получил спортивное гражданство этой страны на пять лет. По словам олимпийского чемпиона, Александр не состоял в сборной России и «ничье место не занимал». Как ожидается, в новом сезоне он выступит на юниорских этапах Гран-при в Турции и Грузии в сентябре.

В России Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах. Он тренировался в частной академии отца «Ангелы Плющенко» и выступал в его ледовых шоу.

В 2022 году Евгений Плющенко говорил в интервью «РБ Спорт», что все его ученики приняли решение выступать за Россию, а если кто-то захочет сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать.