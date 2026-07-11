Народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни, сообщили в Театре на Таганке в субботу, 11 июля.

В сообщении говорится, что Смирнов служил в труппе театра с момента его основания, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании «нового художественного языка отечественной сцены».

О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

«За годы работы Смирнов исполнил множество ролей в таких знаковых спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и многих других», — отметили в театре.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Его дебют в кино состоялся в 1961 году. Известность Смирнову принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш» (1971). Среди других известных киноролей — Петр Петрович Полипов в телесериале «Вечный зов», ювелир Анатолий Яковлевич в сериале «На углу, у Патриарших» и др.