Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украине будет сложно вступить в Европейский союз, если она продолжит чествовать деятелей ОУН* и УПА*. Об этом он сказал в эфире польского телеканала Polsat News.

По словам главы польского Минобороны, в Евросоюзе нельзя «возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество».

«С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», — заявил Косиняк-Камыш.

Он также согласился с утверждением, что в Киеве есть силы, не заинтересованные во вступлении страны в ЕС.

Заявление польского министра прозвучало на фоне последних решений украинских властей. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Независимому центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Герои УПА*», объяснив это восстановлением исторических традиций национальных вооруженных сил.

Позднее Зеленский внес в Верховную раду законопроект о создании Национального пантеона в память о тех, кто, по его словам, боролся за свободную Украину, заявив, что «никто никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев чтить». Степан Бандера может быть включен в этот пантеон, об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна не поддержит вступление в ЕС государств, которые, по его словам, не готовы отказаться от «культа тоталитаризма и насилия».

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