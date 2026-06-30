Возможный полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России демонстрирует отчаяние ЕС, решение не будет способствовать заявленной цели — раскачиванию внутриполитической ситуации, заявили в беседе с RTVI депутаты Госдумы.

Еврокомиссия обсуждает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. Подробностей не приводится, однако депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что ограничения направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

Попытки Запада всячески повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, оказать давление на людей, вызвать недовольство предпринимаются регулярно, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«И каждый раз вот эти шаги терпят неудачу, что вызывает еще большую злобу в странах-инициаторах. Им, на Западе, все равно — выгодны ли им те или иные действия или невыгодны. Если ЕК действительно обсуждает запрет на выдачу туристических виз российским гражданам, они уже в отчаянии делают все возможное, чтобы разрушить нашу систему власти, чтобы вызвать недовольство у людей действиями власти», — сказал Чепа.

«Закрывают окно»

ЕС и входящие в него страны уже давно встали на дорожку введения санкций и различных ограничений, но запрет на въезд туристов из России в итоге обернется против них, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Список разного рода санкционных ограничительных мер становится все короче, соответственно, возникает желание и потребность у властей Европейского союза придумать что-то новое. До сих пор такого рода меры не вводились, поскольку, на мой взгляд, это как раз помешало бы реализации ряда планов в отношении России, ибо для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации могут быть использованы разные методики. И некоторые из этих методик предполагают не прерывание всех контактов, а, наоборот, наличие неких окон, контактов для того, чтобы через них пытаться влиять на ситуацию внутри России, пытаться влиять на российское общество», — сказал Новиков.

Если все-таки будет избран путь запрета на въезд для туристов из России, то, говорит депутат, «эта метода мне кажется достаточно странной».

«Все это странные расчеты. Если они имеют цель раскачать ситуацию, то полная блокада контактов с российскими гражданами будет этому не столько способствовать, сколько мешать», — подчеркнул парламентарий.

По словам Новикова, у российских туристов, желающих отдохнуть за границей, остается возможность «познавать совершенно необъятный, динамично развивающийся Китай, такую интересную страну, как Вьетнам, КНДР, где прекрасное побережье, новые отели, огромное количество других государств в Азии, Африке, Латинской Америке».

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России, новую инициативу планируют представить в 2027 году, заявлял представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт в начале июня 2026 года.