Самым востребованным заграничным направлением у россиян летом 2026 года продолжает оставаться Турция, сообщает 360.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как отмечается, через Стамбул российские туристы в том числе добираются до Молдовы, Италии, Франции, Черногории и других европейских государств.

Отличительной особенностью этого лета в РСТ назвали «взлет Китая», который поднялся в рейтинге с третьего места на второе, потеснив Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Рост продаж билетов составил 117% к прошлому году. <…> КНР активнее используется как транзитный хаб для перелетов в страны Азии, прежде всего во Вьетнам и Индонезию», — отметили в союзе.

В свою очередь ОАЭ, которые замыкают тройку лидеров, часто рассматриваются как точка для пересадки на Мальдивы.

Ранее гендиректор VCP Travel Михаил Абасов рассказал, что иностранные туристы все чаще выбирают дорогие индивидуальные туры по российским регионам.