В ночь на понедельник, 17 августа, над российскими регионами было сбито 205 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Ракетному обстрелу подверглась Белгородская область, пять человек погибли.

Как следует из сводки Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

В Белгородской области в результате ракетного обстрела села Колосково погибли шесть человек, четверо ранены, в том числе 14-летний ребенок, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль.

Всего за прошедшие сутки в результате ударов ВСУ в Белгородской области погибли девять человек. Еще 23 ранены, из них два ребенка.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 152 раза, нанеся удары по 13 округам, следует из сводки в канале Шуваева. Силы ПВО и задействованные подразделения сбили и подавили 125 БПЛА.

В Курской области за минувшие сутки были сбиты 132 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате удара дрона по автомобилю в селе Будки погибла 67-летняя женщина. Она ехала с 73-летним мужем, который получил ранения.

В поселке Коренево и поселке Песчанский уничтожены два автомобиля. В деревне Рыжевка повреждены крыша и фасад дома. В Рыльске повреждена кровля навеса недействующей АЗС.

В Ростовской и Воронежской областях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на воскресенье, 16 августа, российские регионы подверглись самой массированной атаке беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, за ночь было сбито 822 дронов, а всего за прошедшие сутки — 1478, что стало абсолютным рекордом. В результате атаки в Московском регионе погиб мужчина, еще несколько человек пострадали. Кроме того, загорелись склады Wildberries и «Мистраль». В результате пожара на территории производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово» один склад обрушился на площади 56 тыс. кв. м. Десятки жилых домов и административных зданий получили повреждения.