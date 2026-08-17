Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут принимать небиометрические загранпаспорта россиян с 1 октября. Это следует из публикации Еврокомиссии.

Уточняется, что руководство Швеции приняло решение ввеcти переходный период до 31 декабря. На протяжении трех месяцев небиометрические паспорта будут признаваться в случае, если предъявителю до 1 октября была выдана шенгенская виза, а также ВНЖ страны ЕС или Шенгенской зоны.

Бельгия, Люксембург и Нидерланды не предусматривают переходных исключений.

В Ассоциации туроператоров России призвали учитывать новые правила при поездках внутри шенгенской зоны ввиду возможной проверки документов перевозчиками и властями страны назначения, несмотря на отсутствие постоянного пограничного контроля между государствами.

Ранее аналогичные ограничения были введены со стороны Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии. Таким образом общее число стран, не признающих небиометрические загранпаспорта россиян, увеличилось до 15 государств.

Ранее сербские СМИ сообщили со ссылкой на министра по евроинтеграции страны Немани Старовича, что Белград запустил процесс отмены безвизового режима с Россией в рамках исполнения требований для вступления в ЕС. Позднее Старович опроверг наличие планов по введению виз для россиян.

В конце июня «Известия» написали со ссылкой на европейский источник, что Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер назвал целью потенциального запрета дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.