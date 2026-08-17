Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) рассматривает одновременно жалобы партий «Яблоко» и «Родина» на решение ВС о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Полиция начала задержания возле здания суда, передает корреспондент RTVI.

Председатель московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил о задержании как минимум 35 человек. По его словам, одну группу из 20 человек везут в ОВД «Хамовники», другую, из 15 человек, — в ОВД «Арбат».

В пресс-службе «Яблока» сообщили, что хотя заседание по апелляциям было объявлено открытым, в зал пустили только представителей обеих сторон по делу и прессу, а слушателям присутствовать запретили. Также не проводится видеотрансляция.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков и адвокаты Гаджи Алиев и Виталий Исаков принесли в суд коробку. В ней, по словам Рыбакова, находятся «доказательства».

Рыбаков накануне призвал главу ЦИК Эллу Памфилову и членов комиссии поддержать их собственное изначальное решение зарегистрировать список кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

Он приложил к обращению доклад Центра антикоррупционной политики «Яблока», в котором отмечены факты иностранного финансирования других партий. «Родина» в своем иске с требованием снять «Яблоко» с выборов указала в качестве ключевого основания получение партией пожертвований из-за рубежа, и ВС при вынесении решения опирался в том числе на этот довод.

ВС удовлетворил иск «Родины» 10 августа. Истцы утверждали, что при подаче документов в ЦИК и агитации «Яблоко» допустило «нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и [нарушения] финансирования», цитирует «Интерфакс».

Представитель ЦИК заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов от «Яблока».

Решение обжаловала не только партия «Яблоко», но и сама «Родина», чей иск был удовлетворен. Истцы остались недовольны тем, что их требования были удовлетворены судом не по всем заявленным основаниям, пишет «Газета.Ru».

Рыбаков после решения ВС о снятии «Яблока» с выборов заявил в эфире RTVI, что оно еще не вступило в силу, партия продолжает избирательную кампанию и сохраняет рабочий настрой.

«Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оно [решение ВС] было отменено и не вступило в силу в итоге», — сказал он.

После подачи апелляционной жалобы Рыбаков подчеркнул, что юристы партии «абсолютно точно доказали» отсутствие оснований для снятия «Яблока».

«Все это было выдумано, и мы будем это продолжать доказывать в рамках российского законодательства. У нас есть Верховный суд, у нас есть Конституционный суд», — процитировали его в пресс-релизе партии.