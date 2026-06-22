Владимир Зеленский в интервью ТСН резко высказался в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, обвинив его в провоцировании антиукраинских настроений и сравнив с венгерским премьером Виктором Орбаном. «Он делает то же самое, что Орбан. Только Орбан уже давно это делает. Думаю, это закончится плохо для него», — заявил Зеленский.

Отдельно украинский президент прокомментировал имя своего польского коллеги. По-польски «Кароль» означает «Карл» — и никак не связано с монархическим титулом. Зеленский воспользовался этим, чтобы уколоть оппонента: «Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу». В конце речи Зеленский решил сбавить напряжение и высказался о себе: «Я не князь Владимир. Мы не о великих исторических фигурах прошлого. Мы о сегодняшнем дне».

В действиях Навроцкого Зеленский усматривает исключительно внутриполитический расчет. «Президент Навроцкий борется за премьерское кресло своей партии у премьера Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос», — сказал он.

Конфликт при этом уже вышел за рамки слов. Зеленский вернул польскому президенту орден Белого орла — высшую государственную награду страны — курьерской службой «Новая почта», опубликовав фото накладной в Telegram. В Варшаве расценили это как намеренное унижение. Министр канцелярии президента Агнешка Енджак написала в X: «К оскорблению, которым стало присвоение украинской воинской части имени героев УПА*, он добавляет еще одно, отправляя награду курьером». Выбор службы доставки Зеленский объяснил вынужденно: автомобили «Укрпочты» Польша блокирует на таможне уже два месяца.

Сам орден, по убеждению украинского президента, в 2023 году был адресован народу и армии Украины, а не ему лично. «Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», — написал он. Польская сторона на этот аргумент ответила: Шредер орден не лишился потому, что «никогда не оскорблял Польшу», а Екатерина II и Муссолини, потому что награды посмертно не отзываются.

Причиной скандала стал указ Зеленского от 26 мая 2026 года о присвоении подразделению Сил специальных операций ВСУ имени «Героев УПА*». Украинский президент объяснил это «восстановлением исторических традиций». В Польше, однако, УПА* считают ответственной за массовые убийства поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Навроцкий отреагировал немедленно и лишил Зеленского ордена, заявив, что Украина «в ментальном плане не готова быть частью европейской семьи». Орден Белого орла был вручен Зеленскому в 2023 году как знак высшего доверия Речи Посполитой.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ