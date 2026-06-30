Яаков Нагель, занимавший пост советника по национальной безопасности премьер-министра Израиля, раскритиковал Европейский союз и спрогнозировал смену курса Вашингтона в отношении Ирана. Об этом он заявил в интервью Euronews.

По словам Нагеля, европейским лидерам следует переключить внимание с Израиля на собственные проблемы — прежде всего иммиграцию и терроризм. Ряд стран ЕС, по его оценке, уже «проиграл войну иммигрантам». Несмотря на то что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Израиля, эксперт назвал объединение «не имеющим значения».

Комментируя американо-израильские отношения, Нагель признал наличие напряженности, возникшей после подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном 17 июня. Администрацию Трампа он упрекнул в том, что та ставит внутреннюю повестку — экономику и цены на нефть — выше надежного ядерного соглашения с Тегераном. По его данным, только за первые 60 дней действия меморандума Иран может заработать на легальной продаже нефти около восьми миллиардов долларов.

Тем не менее нынешний курс Вашингтона Нагель считает временным. По его убеждению, США в итоге ужесточат давление на Иран и вернутся к тесному сотрудничеству с Израилем.

Нагель более 40 лет проработал в Министерстве обороны Израиля и аппарате премьер-министра. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Фонда защиты демократий (FDD).