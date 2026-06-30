Яаков Нагель, занимавший пост советника по национальной безопасности премьер-министра Израиля, раскритиковал Европейский союз и спрогнозировал смену курса Вашингтона в отношении Ирана. Об этом он заявил в интервью Euronews.

По словам Нагеля, европейским лидерам следует переключить внимание с Израиля на собственные проблемы — прежде всего иммиграцию и терроризм. Ряд стран ЕС, по его оценке, уже «проиграл войну иммигрантам». Несмотря на то что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Израиля, эксперт назвал объединение «не имеющим значения».

Комментируя американо-израильские отношения, Нагель признал наличие напряженности, возникшей после подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном 17 июня. Администрацию Трампа он упрекнул в том, что та ставит внутреннюю повестку — экономику и цены на нефть — выше надежного ядерного соглашения с Тегераном. По его данным, только за первые 60 дней действия меморандума Иран может заработать на легальной продаже нефти около восьми миллиардов долларов.

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Тем не менее нынешний курс Вашингтона Нагель считает временным. По его убеждению, США в итоге ужесточат давление на Иран и вернутся к тесному сотрудничеству с Израилем.

Нагель более 40 лет проработал в Министерстве обороны Израиля и аппарате премьер-министра. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Фонда защиты демократий (FDD).