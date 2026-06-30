В Нижегородской области начала работать нейросеть, которая автоматически выявляет нарушения на контейнерных площадках. Ее разработала компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, совместно с компанией Angels IT.

Нейросеть NtechLab анализирует видеопоток с камер городского наблюдения и фиксирует факты незаконного выброса строительного и крупногабаритного мусора, а системы Angels IT помогают автоматизировать работу исполнительных органов. Обнаружив нарушение, алгоритм самостоятельно формирует штрафное постановление, проводит его через все необходимые инстанции и направляет нарушителю — без участия человека.

Сейчас система охватывает 373 контейнерные площадки региона, в июле их число увеличится. До конца года аналогичные решения планируют внедрить в власти Саратовской, Самарской и Челябинской областей, а также Владимира.

NtechLab развивает городские ИИ-решения в сфере экологии уже несколько лет, отмечает генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

«Незаконный сброс, например, строительного мусора или шин захламляет контейнерные площадки и ухудшает окружающую среду в регионе. Наше решение помогает с этим бороться», — рассказал он.

Параллельно на рынке работает нейросеть NtechLab для выявления машин, мешающих проезду мусоровозов.

«Нижегородская область стремится поддерживать и улучшать комфорт жизни в регионе. ИИ в этом случае — комплексный продукт, который не просто облегчает жизнь коммунальным службам, а делает то, что не может взять на себя человек — круглосуточно выявляет нарушения на каждой городской контейнерной площадке», — подчеркивает министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.