Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном о предоставлении лицензии на производство ракет SCALP. Об этом рассказал украинский министр обороны Михаил Федоров в ходе брифинга с главой оборонного ведомства Дании, пишет «Интерфакс-Украина».

Федоров заявил, что в ходе визита Зеленского во Францию между главами государств состоялся «очень хороший разговор» о совместном использовании лицензии на этот тип ракет.

Глава Минобороны Украины также рассказал о «продолжающемся» диалоге с правительством страны и компанией-производителем по этой теме для уточнения всех необходимых деталей.

Он добавил, что в этом процессе наблюдается прогресс, однако говорить о конкретике «пока рано» из-за специфического характера вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, запуском производства и бюрократическими нюансами.

Помимо этого, Федоров сообщил о контактах с американской стороной в рамках обсуждения лицензии на производство на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы пока не можем никаких деталей анонсировать. Но вообще это беспрецедентно, что это было анонсировано, и то, что вообще начались такие разговоры», — заявил он.

Глава украинского оборонного ведомства также выразил уверенность в необходимости поддерживать национальных производителей вооружения через «датскую модель» или иные форматы, так как Киев рассчитывает на собственные силы в этом вопросе.

По его словам, у руководства страны есть представление о методах масштабирования тех механизмов, которые доказали свою работоспособность, и готовность работать над тем, чтобы «каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство».

SCALP / Storm Shadow — франко-британская крылатая ракета воздушного базирования, разработанная консорциумом MBDA и принятая на вооружение в 2003 году. Она несет бронебойно-проникающую боеголовку BROACH весом около 450 кг, предназначенную для уничтожения заглубленных и укрепленных объектов. Дальность составляет от 250 до 560 км в зависимости от модификации, скорость — около 0,8 Маха. Наведение комбинированное: инерциальная система и GPS на маршруте, сравнение рельефа местности и тепловизионная головка самонаведения на конечном участке. Носителями служат самолеты Rafale, Tornado и Typhoon.

Ракета летит на малой высоте с огибанием рельефа, что существенно затрудняет ее перехват. Боевое применение охватывает конфликты в Ираке, Ливии и Сирии. С 2023 года Великобритания и Франция передали эти ракеты Украине — под названиями Storm Shadow и SCALP-EG.