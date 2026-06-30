Молодой орел-могильник по имени Феликс вернулся в Сербию спустя почти семь месяцев после того, как его поймали контрабандисты на Ближнем Востоке и выставили на продажу. Птицу удалось вызволить благодаря ливанским защитникам природы и сербским военным, после чего 22 июня она прилетела домой на военно-транспортном самолете, сообщает Associated Press.

Орел-могильник — вид, изображенный на гербе Сербии, поэтому история Феликса получила в стране широкий резонанс. Год назад Феликс стал первым птенцом этого вида, вылетевшим с территории региона Бачка в Воеводине за последние семьдесят лет, а вылупился он близ города Бачка-Топола на севере страны.

Ученые окольцевали его и снабдили трекером местоположения. В августе Феликс отправился в свой первый миграционный перелет, который должен был проходить над Центральной Европой, как и у большинства молодых орлов в первые годы жизни. Вместо этого он повернул на юго-восток, пересек Северную Македонию, Грецию и Турцию и в конце октября долетел до Сирии, где сигнал передатчика пропал. Орнитологи опасались поломки устройства, но позже выяснилось, что Феликса поймали браконьеры, которые специализируются на отлове мигрирующих птиц для продажи коллекционерам, — по некоторым данным, в орла даже стреляли. В арабских странах сокольничество имеет давнюю традицию, и для этого рынка ежегодно отлавливают и истребляют миллионы диких птиц. Сигнал передатчика был потерян в районе Алеппо — города, давно находящегося в зоне боевых действий.

Контрабандисты выставили Феликса на продажу в группах в одном из популярных мессенджеров, где идет торговля нелегально отловленными в Сирии птицами. Глава Ливанской ассоциации по перелетным птицам Мишель Саван узнал об этом и начал обзванивать сирийских знакомых, чтобы выйти на след орла.

Параллельно похитители вышли на сербских специалистов напрямую и потребовали выкуп — по кольцу на лапе птицы они установили, кем и где она была окольцована.

В Обществе защиты птиц Сербии решили отказаться от выплаты, опасаясь, что деньги пойдут на финансирование терроризма и покупку оружия.

Феликса несколько раз перепродавали между Сирией и Ливаном, пока Савану не удалось через сеть знакомых добиться его передачи. Из-за боевых действий и непогоды переправить орла через границу оказалось не так просто. В итоге группа беженцев перенесла птицу в картофельном мешке через реку Эль-Кебир на сирийско-ливанской границе. Потом Феликс почти полгода провел в приюте Савана под Бейрутом, восстанавливаясь после заточения.

Вернуть орла в Сербию планировали еще в марте, но начало войны в Иране в феврале спутало все планы — авиасообщение в регионе оказалось нарушено, и переезд пришлось отложить. После трех неудачных попыток на помощь пришла сербская армия. Общество защиты птиц обратилось к военным, у которых есть контингент в составе миротворческой миссии ООН в Ливане, и начальник Генштаба Милан Мойсилович одобрил просьбу о помощи. Самолет сел на военном аэродроме в Батайнице — для сербской армии это не первый подобный случай. Несколько лет назад таким же образом, хоть и обычным авиарейсом, в страну уже возвращали белоголового сипа по имени Добрила.

Часть расходов на содержание орла в Ливане, ветеринарные процедуры и перелет собрали сами граждане Сербии. Организаторам нужно было около €1500, но за несколько дней 153 человека перечислили в общей сложности €3390 — излишек денег решили направить на покупку нового передатчика и мониторинг популяции вида. В организации возвращения Феликса также участвовали Министерство по охране окружающей среды и посольство Сербии в Бейруте.

Сейчас Феликс находится на карантине в приюте для особо охраняемых видов при зоопарке Палич в Суботице — по правилам птица должна провести там 21 день. По первым оценкам ветеринаров, состояние орла удовлетворительное, что дает хорошие шансы на его возвращение в дикую природу после завершения всех обследований. Специалисты Общества защиты и изучения птиц Сербии планируют установить на Феликса новый передатчик перед повторным выпуском на волю.

Орел-могильник — вид с размахом крыльев до двух метров, занесенный в Красную книгу Сербии.

Еще в 2017 году в стране оставалась лишь одна гнездящаяся пара, но благодаря многолетней работе орнитологов — высадке деревьев и установке специальных платформ для гнезд на равнинах севера страны — популяция выросла до 29 пар.

Несмотря на это, угрозы для вида остаются прежними: отравления, столкновения с линиями электропередач и нелегальная торговля редкими птицами на Ближнем Востоке, которая, по словам Савана, с каждым сезоном только усиливается.