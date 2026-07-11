Решение Эстонии построить военный городок в городе Нарва на границе с Россией может свидетельствовать о подготовке страны к военному конфликту. Такое мнение в разговоре с «Абзацем» выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он назвал решение эстонских властей тревожным сигналом. Кнутов напомнил, что ранее Германия объявила о создании совместного с Эстонией командования, для которой создается инфраструктура. В этой связи Берлин может быть заинтересован в различных инициативах военного плана со стороны Таллина.

«Американцы практически вывели войска, на их место потихонечку заходят немцы», — указал эксперт.

По словам Кнутова, Россия в качестве мер реагирования может развернуть новые виды вооружений, в частности «Орешник». Он уточнил, что это должно происходить в Ленинградском военном округе.

«Когда боевые блоки будут иметь серьезный вес и смогут применяться в качестве кинетического оружия, способного нанести достаточно серьезные разрушения военным объектам противника на нашей границе, это будет работать», — считает собеседник «Абзаца».

О том, что власти Эстонии намерены построить в городе Нарва военный городок на 200 военнослужащих, ранее сообщил портал ERR.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», — рассказал руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

Как передает ERR, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Согласно задумке, военный городок будет рассчитан на 1 тыс. человек, тогда как постоянно там будут дислоцироваться около 200 военнослужащих.