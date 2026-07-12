Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой возмутил европейских политиков своим высказыванием о том, что в сборной Франции по футболу на чемпионате мира в США «нет французов». Его слова пополнили череду спорных заявлений в адрес команды.

Рахой, которой пишет колонки о матчах мундиаля для издания El Debate, посвятил последнюю публикацию от 10 июля победе сборной Испании в ¼ финала и ее предстоящему полуфинальному матчу с Францией.

Рассуждая о возможном исходе этого поединка, Рахой отметил, что Франция — «грозный соперник», поскольку занимает первое место в рейтинге ФИФА и дважды становилась чемпионом мира.

«Кроме того, у нее состав самого высокого уровня. Правда, без французов», — написал испанский экс-премьер.

Выражая радость по поводу победы испанцев над сборной Бельгии, футболистов которой называют «красными дьяволами», Рахой высмеял испанских левых, пишет Politico.

«Мне не нравятся ни „дьяволы“, ни „красные“, кроме одного исключения, подтверждающего правило: футболки сборной Испании. Достаточно оглянуться назад или просто посмотреть на то, что происходит сегодня в нашей стране», — написал политик.

«Грязный расизм»: реакция Испании и Франции

Председатель комитета по европейским делам Национального собрания Франции Пьер-Александр Англад назвал высказывания Рахоя в адрес французских футболистов «бесстыдным расизмом», «абсолютным позором» и серьезным оскорблением не только сборной, но и всей страны.

Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель написал в соцсети Х, что Рахой и другие критики сборной «не могут удержаться от грязного расизма, пытаясь разозлить прекрасную» национальную команду.

Делегат-министр Франции по вопросам равенства и борьбы с дискриминацией Аврора Берже призвала прекратить «повторяющиеся расистские выпады» и вернуться к оценке спортсменов исключительно по их талантам.

Комментарии Рахоя осудили и в Испании. В заявлении правящей Испанской социалистической рабочей партии высказывания экс-премьера названы «расистскими, ксенофобскими и позорными». В партии добавили, что подобные слова «лишь разжигают ненависть и представляют собой очень тревожную тенденцию».

Скандалы вокруг сборной Франции

После матча сборной Франции с Парагваем, в котором южноамериканские футболисты отметились грубой игрой и уступили со счетом 1:0, парагвайский сенатор Селесте Амарилья обрушилась с оскорблениями в адрес французского нападающего Килиана Мбаппе, забившего победный гол с пенальти.

Политик назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, отчаянно пытающимся выдать себя за француза» и «грубияном, не научившимся писать». Сенатор также посетовала, что парагвайские игроки не ударили французского форварда после матча.

Мбаппе в ответ назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего поста». Он высоко отозвался о достижениях сборной Парагвая на чемпионате, отметив, что сенатор своими высказываниями отвлекает внимание от этого и создает «наихудший образ» своей страны.

Прокуратура Франции рассматривает вопрос о предъявлении Амарилье обвинения в совершении тяжкого публичного оскорбления или подстрекательстве к ненависти или насилию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Парагвая Сантьяго Пенья, французская Федерация футбола и клуб «Реал», за который выступает Мбаппе, поддержали спортсмена. В правительстве Парагвая заявили, что высказывания Амарильи «ни в коем случае» не отражают позицию властей и народа страны.

Еще один скандал разразился вокруг поста вице-губернатора аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо, который назвал французскую команду «африканской сборной, лишенной манер», и добавил, что «не выносит» Мбаппе. Посольство Франции в Аргентине после этого объявило политика персоной нон-грата.

Как отмечает Euronews, из 26 игроков сборной Франции, вызванных на ЧМ, за пределами республики родились только трое: Майкл Олизе (Великобритания), Маркус Тюрам (Италия) и Брис Самба (Конго).