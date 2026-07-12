Действия американского сенатора Линдси Грэма несли в себе мало позитива для отношений США и России, заявил «Ленте.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал смерть республиканца.

По словам Карасина, смерть любого человека вызывает чувства соболезнования и сострадания, «каким бы он с политической точки зрения ни был».

«Мы все-таки остаемся добрыми и гуманными людьми. Но, судя по той политике, которую отстаивал этот американский сенатор, он [Грэм] мало чего привнес позитивного в отношения между США и Российской Федерацией», — сказал сенатор.

Карасин выразил мнение, что риторика Грэма мешала развитию российско-американских отношений.

О смерти сенатора в результате непродолжительной болезни ранее сообщил его офис. По данным NBC News, Грэм умер вечером в субботу после сердечного приступа, ему был 71 год.

Незадолго до смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. После возвращения с Украины сенатор планировал представить в Вашингтоне законопроект о новых санкциях против России, рассказал Financial Times конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол.

Грэм был близким соратником президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома назвал покойного сенатора истинным американским патриотом.

В разговоре с NBC News Трамп рассказал, что Грэм позвонил ему за несколько часов до смерти, чтобы обсудить законопроект о порядке проведения выборов. По словам президента, «кроме усталости», сенатор чувствовал себя хорошо. Смерть республиканца Трамп назвал «быстрым финалом» и выразил мнение, что «возможно, это не самый худший способ умереть».

Линдси Грэм представлял Южную Каролину в сенате США с 2003 года, а в 2025-м возглавил бюджетный комитет. Сенатор был известен как последовательный критик российских властей. Он неоднократно призывал к усилению санкционных ограничений против России и выступил одним из авторов законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против Москвы и введение 500-процентных пошлин для стран, которые закупают нефть РФ.

В январе Грэм утверждал, что Трамп дал «зеленый свет» его законопроекту. 10 июля сообщалось, что сенатор и три его коллеги договорились с администрацией американского лидера о дальнейшем продвижении документа в конгрессе.

В России Грэм был объявлен в розыск, а также внесен в перечень экстремистов и террористов.