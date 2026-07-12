Тропические ливни и грозы продержатся в Москве и области еще два дня, пишет KP.RU со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса.

В воскресенье, 12 июля, столица будет находиться в тыловой части суперциклона, поэтому ждать снижения интенсивности осадков не стоит. Температура днем составит 19―22 градуса, что на два-три градуса ниже нормы.

В начале новой недели, 13 июля, циклон сместится к Нижегородской области. Вместо ливней Москву будут поливать кратковременные дожди, при этом потеплеет до 22―24 градусов.

По прогнозу Леуса, во вторник, 14 июля, короткие дожди ожидаются лишь местами, а температура составит 23―25 градусов.

В среду, 15 июля, осадки прекратятся, воздух прогреется до +26. По данным метеорологов, теплая и сухая погода продержится в Москве до конца недели.