Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Одновременно с этим произойдут кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, сообщил украинский лидер в воскресенье, 12 июля. Подробности — в материале RTVI.

Свириденко уйдет в отставку

Грядущие кадровые изменения Зеленский связал с тем, что Украина меняет свою политическую стратегию. По его словам, для этого потребуется в том числе обновление состава кабинета министров.

«Я рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководства правоохранительных органов», — говорится в заявлении Зеленского в его телеграм-канале.

Как рассказал украинский лидер, он предложил Свириденко возглавить «новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины», — отметил Зеленский.

Сама Свириденко подтвердила, что уходит с должности премьера. «Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство. <…> Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги», — написала она в телеграм-канале.

После отставки Свириденко займет должность посла Украины в США, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Официально эта информация не подтверждалась.

Кто станет новым премьером

Издание «Страна» со ссылкой на источники называет наиболее вероятным претендентом на пост главы украинского правительства Сергея Корецкого, который с апреля 2025 года возглавляет «Нафтогаз Украины».

По данным Железняка, среди возможных кандидатур также рассматриваются министр обороны Михаил Федоров, бывший глава правительства, ныне первый вице-премьер Денис Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов.

Уход премьера повлечет за собой отставку всего кабмина. По словам Железняка, отстранение Свириденко будет утверждено Радой в начале следующей недели, 13-14 июля. Одновременно с этим правительство перейдет в статус «исполняющего обязанности», а и.о. премьера может стать Шмыгаль, утверждает нардеп.

Вслед за объявлением об отставке Свириденко Зеленский опубликовал посты о встречах с Корецким, Шмыгалем и главой МВД Игорем Клименко. Президент поблагодарил чиновников за их работу. О каких-либо назначениях в публикациях не сообщается.

Верховная рада утвердила Свириденко на пост премьер-министра Украины летом 2025 года. Тогда же был обновлен состав кабмина. Юлии Свириденко 40 лет. Политическую карьеру она начинала в органах власти Черниговской области Украины, в 2018 году несколько месяцев исполняла обязанности ее руководителя. Осенью 2019-го была назначена заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Затем непродолжительное время работала заместителем тогдашнего главы офиса украинского президента Андрея Ермака. С ноября 2021-го занимала посты первого вице-премьера и министра экономики. В мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам.

Новый политический курс Украины

Как утверждает Зеленский, в соответствии с новой политической стратегией Украины «за каждый приоритетный внешнеполитический курс будет отвечать конкретный человек с большим опытом».

В числе наиболее значимых направлений он перечислил следующие:

США, договоренности о лицензиях на производство зенитного ракетного комплекса Patriot, а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности;

«европейский противоракетный проект»;

Евросоюз, сотрудничество с которым подразумевает «четкий курс на членство Украины» и углубление всех связей, в том числе экономических, политических и культурных;

государства-соседи Украины, отношения с которыми требуют «новой основы», в особенности это касается Польши и Венгрии;

регион Ближнего Востока и Персидского залива как одно из наиболее перспективных направлений глобального сотрудничества в сфере безопасности и экономики;

Китай;

ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут оказать содействие в завершении боевых действий.

Изменения должны затронуть и внутриполитическую работу, указал Зеленский. Он подчеркнул, что рассчитывает на увеличение поставок в армию оружия и беспилотников. В числе важных направлений украинский президент также назвал подготовку к зиме.