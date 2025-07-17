Верховная Рада завершила формирование нового кабинета министров. Утром 17 июля депутаты по представлению президента Украины Владимира Зеленского утвердили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра, а затем поддержали предложенный ею состав правительства 253 голосами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В состав нового кабмина Украины вошли:

Руководители правительства

Юлия Свириденко — премьер-министр;

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Министры

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Украинское законодательство (ст. 114 Конституции) предусматривает особый порядок назначения руководителей силового и дипломатического блоков. В то время как большинство министров утверждаются парламентом по представлению премьера, главы МИД и Минобороны назначаются отдельно по президентским кандидатурам.

В новом правительстве сохранился действующий министр иностранных дел Андрей Сибига, занимающий этот пост с сентября 2024 года. На должность министра обороны Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля, отметив, что его колоссальный опыт «точно будет полезен позициям министра обороны», где «сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности».

Структурные изменения в правительстве, предложенные Зеленским, являются частью стратегии управленческой модернизации, призванной укрепить экономику и улучшить социальную сферу. Премьер-министр Свириденко обозначила три основных направления работы нового кабинета министров: экономическое развитие, социальная поддержка граждан и наращивание мощностей оборонно-промышленного комплекса. Официальное представление программы деятельности правительства ожидается в ближайшие дни.

Основной задачей нового кабинета министров Зеленский назвал наращивание оборонного потенциала за счет внутреннего производства и сотрудничества с партнерами. Президент констатировал, что хотя украинское оружие уже составляет 40% на передовой, необходимо увеличить эту долю до 50% в первые полгода работы правительства через развитие собственных производственных мощностей.