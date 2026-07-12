В ночь на 12 июля над российскими регионами сбили 349 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В результате повреждены жилые дома, а также промышленное предприятие, есть погибшие.

По данным Минобороны, украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве с начала суток сбили 29 беспилотников, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его канале в мессенджере «Макс».

В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Еще трое, в том числе ребенок, пострадали, их госпитализировали. По словам Федорищева, повреждено одно из промышленных предприятий, а также частные и многоквартирные дома.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал.

«Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — написал он.

Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района области — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, а также Таганрогский залив.

Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг, пострадавших нет. Движение на этом участке было временно перекрыто, на месте работали саперы.

В городе Щекино Тульской области в результате атаки дронов повреждена кровля многоквартирного дома и потолочное перекрытие в одной из квартир, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.

В Белгородской области в больнице скончался 13-летний мальчик, получивший ранения в результате атаки дрона в городе Грайворон, сообщил оперштаб региона. Подросток был ранен вечером 11 июля, когда ехал на велосипеде. Его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями лица и живота. Мальчик находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В Воронежской, Ульяновской и Калужской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

На фоне атаки БПЛА ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах столичного авиаузла — Домодедово, Внуково и Жуковском, а также в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Ижевска, Чебоксар, Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска и Ярославля.