России «не будет» без сильного военно-морского и торгового флота, заявил в интервью KP.RU и «Вестям» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России», — сказал он.

По словам Патрушева, без мощного военного и торгового флота Россия «не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции». Он добавил, что без этих составляющих Россию «экономически задушат», поскольку основная торговля в мире идет по воде.

Патрушев назвал одной из приоритетных задач сохранение и модернизацию атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания. Также он заявил о необходимости укрепить систему береговой обороны, создать полноценную группировку надводных и подводных беспилотников, развивать военную и гражданскую инфраструктуру в Арктике.

Помощник президента отметил, что Россия «хорошо показывает» себя в кораблестроении, а ее кораблями и подлодками интересуются зарубежные партнеры. Патрушев подчеркнул, что России нужно самостоятельно строить боевые корабли и торговые суда, чтобы не зависеть от импорта и равноправно сотрудничать с другими странами.

По словам Патрушева, если бы в 1990-е годы Россия пустила советский флот «на иголки», оставив только небольшие силы береговой охраны, «то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики».

«Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира — и в итоге бы расчленили нашу страну», — выразил уверенность помощник президента.

Рассуждая об опыте морского противостояния, Патрушев обратил внимание на использование безэкипажных катеров (БЭК) на Черном море и отметил, что в США уже появились безэкипажные корабли. Он подчеркнул, что это «уже принципиально иная реальность», поскольку подобные суда, в отличие от БЭКов, могут решать задачи в дальней морской и океанской зонах.

«Если же флотилии таких кораблей будут, с помощью искусственного интеллекта, интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто», — заявил Патрушев.

О мире на Украине

Патрушев выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп и его администрация действительно хотят договориться об урегулировании на Украине, но мирному процессу мешают «евронацисты».

«Они делают всё, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. И, конечно, они влияют на команду [президента Украины Владимира] Зеленского самыми разными способами, в том числе и финансовыми, и материальными, и военными», — сказал помощник российского лидера.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров и готова к ним, «но условия обозначены».

О пользе санкций

По словам Патрушева, 20 пакетов санкций ЕС, введенных против России с начала военной операции, не дают результатов.

«Тем более, я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее», — отметил Патрушев.

При этом он выразил уверенность, что в России есть политический суверенитет, но экономического и технологического страна пока не достигла.

«Вот когда мы их достигнем, они [зарубежные страны] будут с нами разговаривать совершенно по-другому. А пока, как бы мы доброжелательно к ним не относились, они все равно будут считать, что „ну вы же не способны“», — рассудил помощник президента.

Он уточнил, что России нужна независимость от импорта, но это не означает отказа от сотрудничества с другими странами.