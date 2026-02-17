Военно-морской флот (ВМФ) России столкнулся с «достаточно высоким напряжением сил» при защите морской торговли, поскольку «обстановка складывается непростая», в частности на Балтике. Об этом заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru. По его словам, ВМФ готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады. Главные заявления Патрушева — в материале RTVI.

«Нападения на наши суда и грузы станут учащаться»

По словам Патрушева, случаев нападений на российские суда и грузы в Мировом океане будет становиться больше. Таким образом «западные оппоненты» пытаются парализовать российскую внешнюю торговлю, подчеркнул помощник главы государства.

«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться. Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — сказал он.

Ситуацию на Балтике Патрушев расценил как непростую. По его словам, представители стран НАТО «фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия».

«Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — указал Патрушев.

Попытки морской блокады России председатель Морской коллегии назвал абсолютно нелегальными с точки зрения международного права, а понятие «теневого флота» — юридической фикцией. По мнению Патрушева, речь идет о планах европейцев осуществить сценарий «военной эскалации», нащупать «границы нашего терпения» и спровоцировать на активные ответные меры.

«Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда»

Россия, со своей стороны, задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду «будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», заявил помощник президента.

«Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — добавил он.

Меры реагирования на действия Запада вырабатываются в том числе по линии Морской коллегии, отметил Патрушев. Он выразил мнение, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, «готовые охладить пыл западных корсаров».

Море вновь становится плацдармом для военных агрессий, сказал Патрушев. События в Венесуэле и вокруг Ирана говорят о том, что возвращается старая практика «дипломатии канонерок», порассуждал председатель Морской коллегии. В то же время гегемония Запада, господствовавшего на морях вплоть до начала нынешнего столетия, во многом осталась в прошлом, считает Патрушев.

В свою очередь российский ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с «достаточно высоким напряжением сил», признал помощник президента.

«Потенциалу БРИКС пора придать полноценное стратегическое морское измерение»

Ключевой задачей России Патрушев назвал построение в Мировом океане «многополярного миропорядка». Он отметил, что Россия активно работает над ней со зарубежными партнерами, и российские предложения в этой сфере «воспринимаются более чем положительно».

По мнению Патрушева, потенциалу БРИКС пора придать «полноценное стратегическое морское измерение».

«В январе в южной Атлантике успешно прошли первые военно-морские учения БРИКС «Воля к миру — 2026» с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР. Флоты отработали взаимодействие по защите торговых путей, которые в настоящее время становятся всё более уязвимы, в том числе перед лицом западного пиратства. Актуальными оказались учения «Морской пояс безопасности — 2026» в Ормузском проливе, куда направили свои корабли Россия, Китай и Иран», — рассказал председатель Морской коллегии.

«Новейшие технологии полностью изменят облик войны на море»

России требуется намного больше кораблей дальней морской и океанской зоны, подчеркнул Патрушев. В ближайшее время президенту будет представлена уточненная программа кораблестроения ВМФ до 2050 года с соответствующими требованиями, рассказал помощник главы государства.

«Текущая ситуация показывает, что из всех видов вооруженных сил именно флот является наиболее мощным и одновременно гибким геополитическим инструментом, пригодным для активного применения как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта. Наличие флота, способность защищать нашу экономическую деятельность на море, вывозить нашу нефть, зерно, удобрения являются условием для нормальной жизнедеятельности государства», — заявил Патрушев.

Нынешняя эпоха характеризуется кардинальным изменением военно-морского дела, в связи с чем Россия должна сделать ставку на создание высокотехнологичного флота, продолжил помощник президента.

«Совсем недавно в состав флота вошли безэкипажные катера, но в недалеком будущем ведущие флоты мира массово пополнятся безэкипажными кораблями как минимум класса «корвет». Будут внедрены еще десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море», — пояснил он.

Пока наблюдается значительный дефицит специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, признал Патрушев. В то же время растет число поступающих в морские технические вузы и колледжи, отметил он.

Один из главных приоритетов — сделать судостроение и смежные отрасли привлекательными для специалистов во всех отношениях — в финансовом, карьерном, профессиональном и бытовом, указал Патрушев. Если Россия хочет оставаться «великой морской державой», то профессия корабела «должна быть окружена почетом и уважением, не говоря уже о материальной стороне дела», заключил председатель Морской коллегии.