Полузащитник сборной Южной Африки по футболу 25-летний Джейден Адамс найден мертвым в своем доме в пригороде Кейптауна. Об этом сообщает ВВС Sports со ссылкой на полицию.

Причина смерти футболиста пока не установлена, заявил министр спорта, искусства и культуры Южной Африки Гейтон Маккензи, призвав воздержаться от спекуляций на эту тему.

Адамс предположительно покончил с собой, пишет издание Sunday World.

«Южноафриканский футбол потерял талантливого игрока, преданного своему делу, и молодую жизнь, которая могла еще многое предложить», — говорится в заявлении Южноафриканского союза футболистов в соцсети Х.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Адамса, отметив, что его «будет очень не хватать».

Джейден Адамс начинал карьеру в футбольном клубе Stellenbosch, а с января 2025 года выступал за Mamelodi Sundowns из Претории — самый успешный клуб в южноафриканской футбольной премьер-лиге. Он стал победителем Лиги чемпионов Африки в сезоне 2025/26.

Адамс провел 13 игр за национальную сборную и забил два мяча в отборочных матчах к чемпионату мира по футболу, который проходит в Северной Америке.

На ЧМ Адамс выходил на поле во всех трех групповых матчах южноафриканской сборной, соперниками которой были Мексика, Чехия и Южная Корея. Команда ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф турнира, но уступила в 1/16 сборной Канады.

Во время чемпионата Адамс узнал о смерти своей 72-летней бабушки Марианны Адамс, передает Reuters.