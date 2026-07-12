Ситуация с поставками топлива в Крыму улучшается: за последнюю неделю на крымских АЗС в крупных городах стало возможно купить бензин и заправить машину. Об этом рассказал «Абзацу» блогер Александр Горный.

По словам Горного, в последнюю неделю появилось топливо на некоторых региональных заправках, которые, как правило, находятся в крупных городах республики. При этом стоимость топлива составляет 240—260 рублям за литр, что «пока не очень доступно», особенно для жителей небольших населенных пунктов.

Некоторые крымчане решили пересесть на электросамокаты и электровелосипеды, отметил блогер. Он обратил внимание, что в Крыму сложный рельеф и не каждый физически может позволить себе езду на велосипеде.

«В пунктах выдачи заказов на ПВЗ я видел электросамокаты и велосипеды — те, кто физически готов, пересаживаются на них. <…> Вчера с соседями мы подсчитали, что полноприводный можно приобрести примерно за 80 тыс. рублей с запасом хода в 50 км. Это позволит доехать до Феодосии и вернуться обратно», — поделился Горный.

В субботу, 12 июля, Минтопэнерго Крыма сообщило, что свободная продажа топлива в республике ведется на 99 автозаправочных станциях. В воскресенье горючее можно приобрести на 81 АЗС, следует из данных ведомства.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая на фоне логистических сложностей. 8 июля президент России Владимир Путин призвал вице-премьера Александра Новака как можно скорее принять решение о выделении субсидий региону.

По данным «Крымэнерго», в воскресенье в Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Подача электроэнергии отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. Кроме того, дополнительные ограничения электроснабжения введены в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории и Саках, а также в Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.