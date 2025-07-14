Вооруженные силы Украины будут делать все для «переноса войны на российскую территорию», заявил президент Владимир Зеленский и пообещал новые дальнобойные удары. По словам сенатора Линдси Грэма, США продадут Европе много оружия, которое потом передадут ВСУ. Также он анонсировал «самый значительный пакет» санкций против России. Чем еще угрожают на Украине и за океаном — в материале RTVI.

«Новые дальнобойные удары»

Зеленский накануне провел совещание с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

По словам президента Украины, подразделения ВСУ будут «делать все для переноса войны на российскую территорию».

«Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал он.

Зеленский также заявил, что Киев видит «намерения и попытки развития наступательных действий» со стороны российской армии.

«Будем действовать асимметрично»

Отдельно с Сырским, Умеровым и Гнатовым обсудили подготовку к визиту в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога. По словам Зеленского, около 40% оружия для ВСУ якобы производят на Украине.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить Украину максимальным количеством оборудования для перехвата дронов и ракет. Мы приближаемся к соглашению — и оно будет многоуровневым — о новых системах Patriot и ракетах к ним», — уточнил Зеленский.

Он уточнил, что на Украине инвестируют во «внутренние производственные мощности» для создания беспилотников.

«Мы продолжим активные операции с дронами на территории России в ответ на их атаки. И, как всегда, будем действовать асимметрично — и эффективно», — написал Зеленский.

«Следите за новостями»

Слова украинского лидера прозвучали на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа, анонсировавшего выступление 14 июля в отношении России. Как рассказал сенатор Линдси Грэм, американский лидер введет новые антироссийские санкции.

«Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как [министр финансов США Скотт] Бессент настаивает на более радикальных мерах», — заявил Грэм в интервью CBS News.

По его словам, американские власти рассчитывают продать Европе много оружия.

«В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине», — уточнил сенатор.

Он добавил, что в ближайшее время конгресс США примет «самый значительный в истории» страны пакет санкций. Благодаря ему президент Дональд Трамп получит «беспрецедентные рычаги давления». Одними из главных целей станут Китай, Индия и Бразилия, подчеркнул Грэм.

«Это настоящая кувалда в руках президента Трампа, чтобы положить конец этой войне», — резюмировал сенатор.

ПВО для Украины

Сам американский лидер призвал дождаться анонсированного ранее заявления. Находясь на военной базе Эндрюс, он рассказал, что США все же поставят Украине средства ЗРК Patriot.

По словам Трампа, за оружие для Украины заплатят страны Евросоюза. На стартовавшей неделе президент намерен встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить украинский конфликт и другие вопросы.

Как уточнило агентство Reuters, 14 июля в США прибудет глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он «будет давить» на своего американского коллегу Пита Хегсета по поводу поставок оружия и ракет Украине.

«Писториус, вероятно, получит теплый прием, поскольку крупнейшая экономика Европы недавно стала ключевым игроком в крупнейшем наращивании военной мощи НАТО со времен холодной войны, на протяжении десятилетий отставая в расходах на оборону», — отметили журналисты.

По их данным, Писториус обсудит с Хегсетом предложение Германии оплатить системы Patriot для Украины.

14 июля два источника Axios сообщили, что Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане вооружения Украины. В него, по данным издания, войдут поставки наступательного оружия, в частности, речь может идти о дальнобойных ракетах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что планы США продавать оружие странам НАТО для дальнейшей отправки Украине — всего лишь «бизнес», и «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что так или иначе накачка Украины оружием продолжается.