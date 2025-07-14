Президент США Дональд Трамп намерен объявить о новом плане вооружения Украины, который включит в себя поставки наступательного оружия. Об этом Axios сообщили два источника, знакомые с намерениями американского лидера.

По данным издания, Трамп может объявить о передаче дальнобойных ракет. Источники отметили, что не были в курсе окончательного решения.

Сенатор Линдси Грэм добавил, что заявление президента США «будет очень агрессивным».

Новый план поставок вооружения Трампу во время саммита НАТО в Гааге предложил украинский президент Владимир Зеленский, отмечает Axios.

Издание пишет, что на встречу с американским лидером Зеленский пришел «как обычный человек, не сумасшедший».

«С ним была группа людей, которые также не казались сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — отметил источник Axios.

Накануне Зеленский заявил, что украинские военные готовят новые дальнобойные удары по России. По его словам, подразделения ВСУ будут «делать все для переноса войны на российскую территорию».

8 июля президент США заявил, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Украине и намерен нарастить их. Трамп не стал уточнять, какое именно вооружение получит Киев, но отметил, что речь идет об «оборонительных средствах». Представитель Минобороны США Шон Парнелл объяснил, что новые поставки оружия позволят «гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира».

В пятницу, 11 июля, Трамп в интервью телеканалу NBC News анонсировал серьезное заявление о России, не раскрывая его деталей. По словам американского лидера, он «разочарован в России».

Одновременно с анонсом «важного заявления» по России президент США рассказал о планах поставлять ВС больше «оборонительного» оружия через НАТО. Это стало бы кардинальным изменением политики, поскольку ранее организация не поставляла оружие Украине напрямую, отмечает CBS News. Вместо этого отдельные страны ― члены НАТО оказывали Киеву помощь самостоятельно.