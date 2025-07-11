Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News анонсировал серьезное заявление о России. Детали его американский лидер раскрывать не стал.

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник (14 июля). Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — сказал Трамп.

Кроме того, президент раскрыл подробности нового соглашения между НАТО, США и Украиной по поставкам американского оружия.

По словам Трампа, США отправляют оружие НАТО, и альянс платит за это оружие на 100%.

«Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие [Украине], и НАТО платит за это оружие», — пояснил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

NBC News отмечает, что неясно, имел ли Трамп ввиду недавно озвученную идею о том, что некоторые члены НАТО могут закупить американское оружие от имени Украины, чтобы Штатам не пришлось нести расходы.

8 июля президент США заявил, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Украине и намерен нарастить их. Трамп не стал вдаваться в подробности и не уточнил, какое именно вооружение получат ВСУ, однако отметил, что речь идет об «оборонительных средствах». Представитель Минобороны США Шон Парнелл объяснил, что новые поставки оружия позволят «гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира».

Также президент США сообщил, что окончательное решение о введении новых антироссийских санкций остается за ним.

По его словам, конгресс собираются принять «очень серьезный и очень жесткий» законопроект об ограничениях, но президент сам решает, хочет ли он их применять.

Накануне, 10 июля, в малайзийской столице Куала-Лумпур на полях министерских мероприятий АСЕАН состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава Госдепартамента отметил, что прозвучавшие в ходе переговоров предложения российской стороны по урегулированию конфликта на Украине будут доведены до сведения Трампа, который «разочарован» отсутствием прогресса на этом направлении своих посреднических усилий.

МИД России со своей стороны по итогам встречи сообщил, что она носила «предметный и откровенный характер» и были посвящены не только Украине, но и Ближнему Востоку.