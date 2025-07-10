Состоявшиеся в малайзийской столице Куала-Лумпур переговоры госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова были «откровенными, честными и важными», заявил по итогам встречи глава американской дипломатии.

По словам Рубио, уже сегодня, 10 июля, прозвучавшие в ходе переговоров предложения российской стороны по урегулированию конфликта на Украине будут доведены до сведения президента США Дональда Трампа, который «разочарован» отсутствием прогресса на этом направлении своих посреднических усилий.

При этом глава Госдепартамента подчеркнул, что на сегодняшней встрече с российской стороны были выдвинуты инициативы, которые ранее еще не озвучивались. Рубио добавил, что Вашингтон заинтересован в составлении четкого плана урегулирования и «дорожной карты», из которой будет ясно, каким образом может завершиться конфликт на Украине.

США продолжат поддерживать контакты с Россией «при любой возможности», но при этом рассчитывают убедить союзников по НАТО передать Украине часть комплексов Patriot, а администрация Дональда Трампа обсуждает с Сенатом возможность разработки законопроекта о дополнительных санкциях.

МИД России со своей стороны по итогам переговоров сообщил, что они носили «предметный и откровенный характер» и были посвящены не только Украине, но и Ближнему Востоку. В заявлении ведомства говорится, что стороны обсудили возобновление прямого авиасообщения и нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран на территории друг друга.

Встреча состоялась на полях министерских мероприятий АСЕАН и стала продолжением диалога, начатого президентами двух стран во время телефонного разговора 3 июля. Предыдущие переговоры главы МИД России и госсекретаря США проводились в Саудовской Аравии и тоже были посвящены урегулированию украинского конфликта.