10 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры прошли на полях министерских мероприятий АСЕАН и стали продолжением диалога, начатого президентами двух стран во время телефонного разговора 3 июля, говорится в пресс-релизе на сайде МИД РФ.

В ходе обстоятельной беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и международной обстановки, уделив особое внимание урегулированию конфликта на Украине и положению дел в Иране и Сирии. Диалог носил предметный и откровенный характер, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных решений существующих конфликтов, восстановлении экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и США: в частности, была отмечена важность возобновления прямого авиасообщения и нормализации работы дипломатических миссий обеих стран на территории друг друга.

Стороны договорились продолжать конструктивный и взаимоуважительный диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, и развивать контакты на различных уровнях, подытожили в российском МИДе.

Марко Рубио со своей стороны назвал состоявшийся разговор откровенным и заверил, что США будут контактировать с Россией «при любой возможности». По его словам, Вашингтон заинтересован в составлении четкого плана урегулирования конфликта на Украине, и сегодня предложения по этому поводу, озвученные на встрече, будут переданы американскому президенту Дональду Трампу, — в том числе новые, о которых ранее речи не шло.

США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине, но все равно продолжат контакты со всеми сторонами ради прекращения боевых действий, заявил госсекретарь.

Ранее Госдепартамент США анонсировал эту встречу Рубио с Лавровым, отметив, что оба дипломата находятся в Куала-Лумпуре для участия в мероприятиях в рамках саммита АСЕАН. В МИД России признавали, что «с учетом нынешней глобальной турбулентности ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что его глава проведет в малайзийской столице встречу в формате Россия — АСЕАН и примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Визит Лаврова в Малайзию продлится до 11 июля.

Предыдущие переговоры главы МИД России и госсекретаря США проводились в Саудовской Аравии и были посвящены урегулированию украинского конфликта.