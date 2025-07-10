Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вечером 10 июля в Куала-Лумпуре. Там они буду находиться с визитом в рамках мероприятий по линии АСЕАН, говорится в расписании госсекретаря.

«18:00 по местному времени (13:00 по мск) Госсекретарь Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия», — сказано в расписании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что прорабатывается встреча главы ведомства с госсекретарем США 10 июля на «полях» мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии.

Лавров уже прибыл в Куала-Лумпур, где также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. В российском МИД говорили, что «с учетом нынешней глобальной турбулентности ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики».

Визит главы ведомства в Малайзию продлится до 11 июля.

Рубио и Лавров до этого несколько раз проводили переговоры по телефону. Личная встреча глав ведомств впервые состоялась в феврале на переговорах России и США в Эр-Рияде.